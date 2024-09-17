قادة أعمال في إسرائيل يناشدون نتنياهو عدم إقالة وزير الدفاع

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من ستيفن شير

القدس (رويترز) – ناشد منتدى الأعمال الإسرائيلي يوم الثلاثاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدم إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وقال إن ذلك سيؤدي إلى زيادة الانقسام وإضعاف البلاد التي أصيبت بربكة بعد تقارير عن تغيير سياسي وشيك.

وأفادت قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية إخبارية بارزة في إسرائيل بأن نتنياهو، الذي يتعرض لضغوط من شركائه اليمينيين المتطرفين في الحكومة الائتلافية، يفكر في إقالة جالانت وتعيين حليف سابق تحول إلى منافس وهو جدعون ساعر المنتمي حاليا للمعارضة.

وقال المنتدى، الذي يضم 200 من رؤساء أكبر الشركات الإسرائيلية، إن نتنياهو يجب أن يتوقف عن “التلاعب بالسياسات السخيفة” في أثناء الحرب.

وأضاف المنتدى في بيان “يتعين وقف عملية استبدال (جالانت) فورا… إقالة الوزير تضعف إسرائيل في نظر أعدائها وستزيد الانقسام بين الإسرائيليين”.

ومن المؤكد أن المشهدين السياسي والأمني في إسرائيل سيتعرضان لصدمة من مثل هذه الخطوة، خاصة مع استمرار الحرب في غزة وتهديد يلوح في الأفق باندلاع حرب شاملة مع جماعة حزب الله اللبنانية المتحالفة مع إيران.

ونفى نتنياهو وجود مفاوضات مع ساعر ولم يشر إلى خططه بشأن جالانت. كما نفى ساعر إجراء مفاوضات مع بعض أعضاء الحكومة الائتلافية.

وقال المنتدى “رئيس الوزراء يعلم أكثر من أي شخص آخر أن كل المؤشرات الاقتصادية تؤكد أيضا أن إسرائيل ستنزلق إلى هاوية اقتصادية وستغرق في ركود شديد”.

وأضاف “آخر ما تحتاج إليه إسرائيل في هذا الوقت هو إقالة وزير الدفاع، الأمر الذي ستتواصل معه الصدمات التي تعانيها البلاد”.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد الإسرائيلي حقق نموا سنويا بنسبة 0.7 بالمئة في الربع الثاني، في تعديل بالخفض من تقدير سابق بلغ 1.2 بالمئة. وانكمش بنسبة 0.9 بالمئة في الربع ذاته على أساس نصيب الفرد.

وأقال نتنياهو في مارس آذار 2023 جالانت بعد أن عارض الحكومة وطالبها بوقف خطة مثيرة للجدل بشأن تعديل المنظومة القضائية أدت إلى احتجاجات حاشدة مما دفع رئيس الوزراء للتراجع عنها.