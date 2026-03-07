قتيل وثلاثة جرحى في قصف على مقرّين للحشد الشعبي بشمال العراق

afp_tickers

2دقائق

قُتل عنصر في هيئة الحشد الشعبي العراقي وأُصيب ثلاثة آخرون في قصف على مقرّين للحشد في شمال العراق، حسبما أفادت السلطات مساء السبت.

وأوردت خلية الإعلام الأمني في بيان “في تمام الساعة 18,10 (15,10 ت غ)، تعرض مقر اللواء 40 في هيئة الحشد الشعبي إلى قصف جوي من قبل طائرات مجهولة، كما تعرض الفوج 33 (حشد شعبي) إلى استهداف جوي مجهول، في محافظة نينوى” بشمال العراق.

وأسفر “الاعتداءان الغاشمان عن ارتقاء مقاتل شهيد من أبطال الحشد الشعبي وإصابة 3 آخرين”، وفق المصدر نفسه.

وسُجّلت كذلك أضرار مادية، بحسب البيان.

وكان مصدران في الحشد قالا لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت إن ضربة جوية استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للحشد الشعبي وتضمّ اللواء 40 قرب الموصل في شمال العراق.

ورجح أحدهما أن تكون الضربة “أميركية”، مشيرا إلى تسجيل ضحايا.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في العام 2014 لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن ينضوي رسميا ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضا ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران، بينها كتائب حزب الله. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل وتنضوي أيضا ضمن ما يعرف بـ”المقاومة الإسلامية في العراق”، والتي استهدفت مرارا قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران الأسبوع الماضي، استهدفت عدة ضربات مقارّ تابعة لفصائل موالية لإيران في قواعد تابعة للحشد الشعبي.

وكان العراق الذي ساده في الآونة الأخيرة قدر من الاستقرار بعدما كان لمدة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين واشنطن وطهران، أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على الجمهورية الإسلامية، لكنه لم يبق في منأى منها.

ستر-رح-كبج/ب ق