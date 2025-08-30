The Swiss voice in the world since 1935
قتيل وحوالى عشرين جريحا بعد ليلة من الضربات الروسية على أوكرانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

شنت روسيا ليل الجمعة السبت هجوما واسع النطاق على عدة مناطق أوكرانية، أسفر عن سقوط قتيل ونحو عشرين جريحا في زابوريجيا (جنوب)، بحسب السلطات المحلية، فيما دعا الرئيس فولوديمير زيلينسكي واشنطن وبروكسل إلى التحرك.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة  بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعيا لإيجاد تسوية تنهي الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022، من غير أن تسفر عن نتيجة حتى الآن.

وصعدت روسيا ضرباتها الجوية مطلقة أعدادا قياسية من الطائرات المسيرة على أوكرانيا.

وقتل شخص على الأقل وأصيب نحو عشرين بجروح جراء الهجمات الليلية الروسية على مدينة زابوريجيا الكبرى في جنوب أوكرانيا، على ما أفادت أجهزة الإسعاف على تلغرام.

وأضافت أنه تم نقل ثلاثة قصر تراوح أعمارهم بين تسع سنوات و16 سنة إلى المستشفى.

وأظهرت صور نشرتها السلطات الأوكرانية مباني مدمرة وعناصر إطفاء يحاولون إخماد حريق.

وقطعت الكهرباء والغاز عن عشرات المباني والبيوت بسبب الضربات، وفق حاكم المنطقة إيفان فيدوروف.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن الجيش الروسي أطلق 582 مسيرة وصاروخا على أوكرانيا خلال الليل، مؤكدة إسقاط غالبيتها.

وأوضح زيلينسكي أن الهجوم طال بالإجمال 14 منطقة.

وقال حاكم دنيبروبيتروفسك سيرغي ليساك إن الهجمات تسببت باندلاع حرائق في المنطقة.

– “تحركات ملموسة” –

وكانت روسيا شنت ليل الأربعاء الخميس هجوما على كييف كان الأعنف الذي يستهدف العاصمة منذ أشهر، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 25 قتيلا بينهم أطفال.

وندد شركاء كييف الغربيون من واشنطن إلى بروكسل بذلك الهجوم، واتهمت لندن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ”تخريب الآمال بتحقيق السلام”.

وأكد زيلينسكي السبت أن روسيا بمواصلتها ضرب أوكرانيا، تظهر “استخفافها التام” بحلفائها.

وقال “نعول على تحركات ملموسة” داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التحرك.

ويطالب زيلينسكي بفرض عقوبات اقتصادية أكثر فاعلية على روسيا تهدف إلى إضعاف اقتصادها.

وأكد أن “هذه الحرب لن تتوقف بمجرد تصريحات سياسية”.

وأتى الهجوم الأخير وسط تعثر الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وبعد أسبوعين على قمة بين بوتين وترامب في ألاسكا.

وتتهم أوكرانيا موسكو بالمراوغة والتظاهر بأنها ترغب في التفاوض حتى يتسنى لها شن هجمات جديدة.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على حوالى 20% من الأراضي الأوكرانية ويحقق تقدما متواصلا على الجبهة.

وأعلن الكرملين الخميس أن روسيا تبقى “مهتمة” بمفاوضات سلام مع أوكرانيا، غير أنها ستواصل شن ضربات على البلد المجاور طالما أنها لم تحقق “أهدافها”.

وتشترط موسكو أن تتخلى أوكرانيا عن مناطق تحتل القوات الروسية أجزاء منها وعن مساعيها للانضمام مستقبلا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهو ما ترفضه كييف.

بور/دص/غ ر

