قطر تريد تعزيز الشراكة الأمنية مع أمريكا بعد الضربات الإيرانية

الدوحة 10 مارس آذار (رويترز) – أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الثلاثاء أن بلاده تسعى لتعزيز الشراكة الدفاعية مع الولايات المتحدة بعد الضربات الجوية التي شنتها إيران على أراضيها، مع التأكيد على أهمية الاتفاقيات القائمة باعتبارها رادعا مهما.

وشنت إيران هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على الدول الخليجية المجاورة بعد الغارات الأمريكية الإسرائيلية عليها والتي أسفرت عن مقتل قيادات بارزة. وأدى الصراع إلى تعطيل إنتاج النفط في المنطقة وارتفاع أسعاره بشكل حاد.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، وهي أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، هاجمتها إيران في الحرب التي اندلعت يوم 28 فبراير شباط.

وقال الأنصاري في إفادة صحفية اليوم الثلاثاء إن الشراكة الأمنية مع الولايات المتحدة ليست مطروحة للنقاش، لكن الاتفاقيات معها ومع دول أوروبية بحاجة إلى تعزيز.

وأضاف أن هذه الشراكات تعد خط الدفاع والرادع الرئيسي ضد أي هجوم على قطر.

وأردف يقول إن إجراءات الردع تفشل عندما تخرج الأمور عن السيطرة وتتفاقم، لكن هذا لا يعني التخلي عن الردع بل يجب تعزيزه، وهو ما تسعى إليه قطر تحديدا.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكتوبر تشرين الأول باعتبار أي هجوم مسلح على قطر تهديدا لأمن الولايات المتحدة.

وتوعدت إيران بالرد على أهداف أمريكية في المنطقة في حالة شن أي هجوم ضدها.

(تغطية صحفية آندرو ميلز – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)