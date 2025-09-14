قمة عربية إسلامية لدعم قطر بعد الهجوم الإسرائيلي

من جنى شقير وآندرو ميلز

الدوحة (رويترز) – من المتوقع أن تحشد قمة قادة الدول العربية والإسلامية في الدوحة يوم الاثنين الدعم لقطر في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

كانت إسرائيل قد شنت في التاسع من سبتمبر أيلول غارة جوية استهدفت قيادات لحركة حماس في قطر، موسعة بذلك نطاق عملياتها العسكرية التي امتدت في أنحاء الشرق الأوسط لتشمل الدولة الخليجية، التي تتخذها الحركة قاعدة سياسية لها منذ فترة طويلة.

وقالت حماس إن الهجوم قتل خمسة من أعضائها لكن قادة الحركة المستهدفين نجوا.

ودفعت الضربة دول الخليج حليفة الولايات المتحدة إلى توحيد الصفوف، مما زاد من توتر العلاقات بين الإمارات وإسرائيل اللتين أبرمتا اتفاقية لتطبيع العلاقات في عام 2020.

وتجمع القمة الطارئة أعضاء جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وبدأت باجتماع لوزراء الخارجية اليوم الأحد لمناقشة مشروع قرار.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط لصحيفة الشرق الأوسط “انعقاد القمة في ذاته هو رسالة جوهرها أن قطر ليست وحدها… وأن الدول العربية والإسلامية تقف إلى جوارها”.

* نتنياهو يواصل الضغط

في تحد للتنديدات بالهجوم، واصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضغط على قطر بسبب وجود قادة حماس على أراضيها، وقال للدوحة يوم الأربعاء إن عليها إما طرد مسؤولي حماس أو “تقديمهم للعدالة، لأنكم إذا لم تفعلوا ذلك سنفعل نحن”.

وقطر وسيط رئيسي في الجهود الرامية إلى إنهاء حرب غزة المستمرة منذ نحو عامين، واتهمت إسرائيل بتخريب فرص السلام ونتنياهو بممارسة “إرهاب دولة”. وكان من بين قتلى الهجوم أحد أفراد قوات الأمن الداخلي القطري.

وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى عدم رضاه عن الهجوم الإسرائيلي، قائلا إنه لم يعزز الأهداف الإسرائيلية ولا الأمريكية، واصفا قطر بالحليف الوثيق الذي يعمل بجد للتوسط من أجل السلام.

كما قال إن القضاء على حماس “هدف بالغ الأهمية”. وبعد الهجوم، قال لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن “مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم”.

وقال نتنياهو يوم السبت إن التخلص من قادة حماس المقيمين في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن الذين لا تزال الحركة تحتجزهم في غزة وإنهاء الحرب التي اندلعت بسبب هجمات حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل.

واستدعت الإمارات، حليفة الولايات المتحدة وأبرز الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاقات إبراهيم، يوم الجمعة نائب السفير الإسرائيلي بسبب الهجوم وتصريحات نتنياهو التي وصفتها بالعدوانية.

ووصفت الإمارات استقرار قطر بأنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية.

وتقول سلطات الصحة في غزة إن الحملة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل أكثر من 64 ألف شخص. وأطلقت إسرائيل حملتها بعد الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 وتقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 251 رهينة إلى غزة.

ولا تزال حماس تحتجز 48 رهينة، وكانت قطر أحد الوسطاء، إلى جانب الولايات المتحدة، في محاولة للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار يشمل إطلاق سراح الرهائن.

(إعداد رحاب علاء وأميرة زهران ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير سها جادو)