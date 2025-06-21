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قوات الأمن السورية تعتقل وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري المخلوع

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(رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم السبت أن قوات الأمن السورية اعتقلت وسيم الأسد ابن عم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأدرجت الولايات المتحدة وسيم الأسد في عام 2023 على قائمة العقوبات لضلوعه في قيادة قوة شبه عسكرية تدعم جيش الأسد ولتورطه في تجارة المخدرات ومنها حبوب الكبتاجون المشابهة لمخدر الأمفيتامين.

وقالت الوكالة في تقرير مقتضب نقلا عن مصدر أمني “قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية”.

وأطاحت قوات المعارضة بقيادة جماعات إسلامية ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول وهرب إلى موسكو. وفر معظم أفراد أسرته ودائرته المقربة من سوريا أو تواروا عن الأنظار.

وتلاحق قوات الأمن السورية الجديدة أعضاء الإدارة السابقة، وخاصة ممن كانوا على صلة بالجهات الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان.

ودعت جماعات حقوقية إلى عملية قضائية انتقالية كاملة لمحاسبة هؤلاء.

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