قوات الدعم السريع تقول إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني في دارفور

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دبي (رويترز) – قالت قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية إنها أسقطت طائرة للجيش السوداني من طراز أنتونوف يوم الخميس في شمال دارفور.

ونشرت قوات الدعم السريع مقطعا مصورا قالت إنه يظهر حطام الطائرة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من اللقطات بعد.

ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من مسؤولين في الجيش السوداني.

وأعلنت قوات الدعم السريع في السابق إسقاط طائرات يستخدمها الجيش، بما في ذلك طائرة نقل سقطت في شمال دارفور في أكتوبر تشرين الأول.

وقال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو يوم الأحد إن حربه ضد الجيش لم تنته وإن قواته ستعود إلى الخرطوم على الرغم من طردها إلى حد كبير من العاصمة.

وطُردت القوات شبه العسكرية، ومعقلها في دارفور، من معظم أنحاء الخرطوم الشهر الماضي، بعد أن احتلتها في بداية حربها مع الجيش قبل نحو عامين.

واندلعت الحرب بسبب صراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني.

وتسبب القتال في تدمير مناطق كثيرة من الخرطوم وتشريد أكثر من 12 مليون سوداني من ديارهم، وترك حوالي نصف السكان وعددهم نحو 50 مليون نسمة يعانون من جوع حاد.

ومن الصعب تقدير إجمالي الوفيات، لكن دراسة نُشرت العام الماضي ذكرت أن عدد القتلى ربما وصل إلى 61 ألفا في ولاية الخرطوم وحدها في الأشهر الأربعة عشر الأولى من الصراع.