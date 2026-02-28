كابول تؤكد أسر طيار باكستاني تحطمت طائرته وإسلام آباد تنفي

أعلنت السلطات الأفغانية السبت أسر قائد طائرة عسكرية باكستانية أُسقطت قرب جلال آباد شرق البلاد، ولكن إسلام آباد نفت ذلك، في حين تستمر المواجهة بين البلدين.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة عن دعمها لإسلام آباد التي أعلنت الجمعة “حربا مفتوحة” على سلطات طالبان التي تتهمها بإيواء مسلحين يشنون هجمات على أراضيها، وهو اتهام تنفيه كابول.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأفغانية طيب حماد “أُسقطت طائرة مقاتلة باكستانية في الحي السادس من جلال آباد وأُسر طيارها”. بدوره، أكد وحيد الله محمدي، المتحدث باسم الجيش في المنطقة أن القوات الأفغانية أسقطت الطائرة وأسرت الطيار.

وأفاد سكان وكالة فرانس برس بأنهم شاهدوا الطيار يقفز بالمظلة قبل القبض عليه.

قبل ذلك، سمع صحافي من وكالة فرانس برس صوت طائرة نفاثة تحلق في الأجواء، أعقبه دويّ انفجارين قويين مصدرهما المنطقة المحيطة بمطار جلال آباد، عاصمة ولاية ننكرهار، الواقعة على الطريق بين كابول والحدود الباكستانية.

لكن إسلام آباد نفت تحطم الطائرة وأسر الطيار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي لوكالة فرانس برس “هذا ادعاء كاذب، لا أساس له من الصحة”.

قصفت باكستان الجمعة العاصمة الأفغانية كابول ومدينة قندهار في الجنوب حيث يقيم زعيم حركة طالبان هبة الله أخوند زاده.

– دعم أميركي لباكستان –

شنّت أفغانستان الجمعة هجوما على طول الحدود قالت إنه رد على غارات جوية باكستانية.

ودعا الاتحاد الأوروبي السبت بلسان مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس جميع الأطراف إلى “خفض التصعيد فورا ووقف الأعمال العدائية”، بما في ذلك الهجمات والغارات عبر الحدود والتي قد تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة.

وأضافت “يؤكد الاتحاد الأوروبي مجددا ضرورة عدم استخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أو مهاجمة أي دولة أخرى، ويدعو السلطات الأفغانية القائمة بحكم الأمر الواقع إلى اتخاذ تدابير فعّالة ضد جميع الجماعات الإرهابية العاملة في أفغانستان أو انطلاقا منها”.

كما أعربت واشنطن عن “دعمها لحق باكستان في الدفاع عن نفسها ضد هجمات طالبان”، في منشور على موقع إكس تابع لأليسون هوكر المسؤولة في وزارة الخارجية الأميركية.

أثارت هذه المواجهات مخاوف كل من الصين والمملكة المتحدة والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار السبت على موقع إكس أن إسلام آباد ستدافع عن نفسها “في جميع الظروف”، معلنا استهداف 37 موقعا بغارات جوية في أفغانستان منذ بدء العمليات.

وقال مشرف زيدي، المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، مساء الجمعة إن “الرد الباكستاني الفوري والفعّال مستمر على العدوان”.

وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إن القوات الأفغانية قتلت 55 جنديا باكستانيا وأسرت آخرين.

وقال إنه في المقابل قُتل 13 عنصرا من القوات الأفغانية.

وأشار مشرف زيدي من الجانب الباكستاني إلى مقتل 297 أفغانيا.

وذكرت إسلام آباد أن 12 جنديا باكستانيا لقوا حتفهم.

أعلنت كابول الجمعة رغبتها في “الحوار” لحل النزاع.

ومنذ استعادة طالبان السيطرة على كابول في صيف 2021، شهد البلدان اشتباكات متقطعة.

