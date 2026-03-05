كتائب حزب الله العراقية تعلن مقتل أحد القيادين بضربة على جنوب العراق

أعلنت كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران الخميس مقتل أحد قيادييها بضربة على جنوب العراق الأربعاء.

ونعى الأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي في بيان “الأخ القائد المجاهد الكبير علي حسن الفريجي” الذي قام بـ”إنجاز مهامه الجهادية لأكثر من عقدين”.

وأفاد مصدران من كتائب حزب الله وكالة فرانس برس الأربعاء بضربة استهدفت سيارة بالقرب من قاعدة جرف النصر التي ينتشر فيها الفصيل في جنوب العراق، وأسفرت عن مقتل عنصرين.

وارتفعت حصيلة القتلى إلى ثلاثة بعد تأكيد مقتل القيادي.

ووصف أحد المصدرين الهجوم بأنه “ضربة صهيونية أميركية”.

وكانت قاعدة جرف النصر، المعروفة أيضا بجرف الصخر، في جنوب العراق، أول هدف عراقي لضربات نُسبت إلى إسرائيل والولايات المتحدة، امتدت لاحقا إلى مناطق أخرى.

وأدّت الضربات على العراق منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط إلى مقتل 15 مقاتلا معظمهم من كتائب حزب الله.

وكان العراق الذي ساده في الآونة الأخيرة قدر من الاستقرار بعدما كان لمدة طويلة ساحة صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، أعلن أنه لا يريد الانجرار إلى الحرب، لكنه لم يبق في منأى عنها.

وأعلنت فصائل عدة موالية لإيران شكّلت تحالف “المقاومة الإسلامية في العراق” ومنها كتائب حزب الله أنها لن تبقى على الحياد، وأعلنت مسؤوليتها عن مهاجمة قواعد أميركية في المناطق بطائرات مسيّرة.

والخميس أصدرت “المقاومة الإسلامية في العراق” بيانا جاء فيه “إن العدو الصهيوني الأميركي المجرم ما يزال يحشّد حلفاءه ضد الأحرار في الجمهورية الإسلامية والمنطقة، مستجديا دعم بعض الدول الأوروبية لإشراكها في هذه الحرب الجائرة”، مع التحذير من أن ” كل من يشارك في هذه المعركة من تلك الدول يُعدّ عدوا لشعوبنا ومقدساتنا، وتصبح قواته ومصالحه في العراق والمنطقة عرضة للاستهداف المشروع، عقابا على تورطه في هذا العدوان”.

وفي وقت سابق من الخميس، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) نقلا عن مصدر أمني بإحباط محاولة إطلاق صواريخ “في منطقة صليلي بقضاء الزبير جنوب محافظة البصرة كانت مهيأة لاستهداف إحدى دول الجوار”.

وأوضح المصدر أن “العملية نُفِّذت بناء على معلومات استخبارية دقيقة” من “جهاز الأمن الوطني العراقي وبالتنسيق مع قيادة عمليات البصرة إذ تمكنت القوة من ضبط منصة إطلاق متحركة تحمل صاروخين كانا جاهزين للإطلاق”.

