كوريا الجنوبية ترسل أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى الولايات المتحدة لفحصه

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ترسل كوريا الجنوبية أحد الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي اسفر تحطمها عن مقتل 179 شخصا، إلى الولايات المتحدة لتحليل بياناته، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي الأربعاء.

وكانت طائرة بوينغ 737-800 تابعة لشركة “جيجو” للنقل الجوي المنخفض الكلفة، تنقل 181 شخصا في رحلة من تايلاند، هم 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم، في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية.

وأسفر الحادث عن مقتل كل من كانوا في الرحلة 2216 باستثناء اثنين من أفراد الطاقم تمّ انقاذهما.

ويقوم محققون كوريون جنوبيون وأميركيون، بعضهم من شركة بوينغ، بتمشيط موقع الحادث الذي وقع صباح الأحد في موان (جنوب غرب).

وقال نائب وزير الطيران المدني جو جونغ-وان إنه نظرا لتعذر استخراج المعلومات الموجودة في “مسجل بيانات الرحلة التالف” على الأراضي الكورية الجنوبية، تقرر اليوم (الأربعاء) نقله إلى الولايات المتحدة لتحليلها بالتعاون” مع محققين أميركيين.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تصريح قال فيه إن المحققين تمكنوا من استخراج البيانات الأولية للصندوق الأسود الآخر ما من شأنه السماح للمحققين بالاستماع إلى التبادلات الأخيرة للطيارين.

صباح الأحد، تحطّمت الطائرة التي انطلقت من بانكوك بعد أن حطت من دون عجلات الهبوط على مدرج مطار موان، وانزلقت الى أن اصطدمت بجدار اسمنتي وتحولت كرة لهب.

– خلل تقني؟ –

وأثيرت فرضية الاصطدام بطيور، وهو أمر يؤرق الطيارين، لتفسير الحادث. وأطلق برج مراقبة مطار موان تحذيرا بهذا المعنى إلى طاقم الطائرة قبل ثلاث دقائق من تحطمها. كما أرسل قائد الطائرة نداء استغاثة قبل الهبوط الاضطراري.

ومن الممكن أن تفقد المحركات النفاثة قوتها، حتى انها قد تتوقف تماما، بعد ابتلاع الطائر.

لكن انتقادات طالت تصميم المطار وبشكل خاص وجود الجدار الذي اصطدمت به الطائرة في نهاية المدرج.

وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية الثلاثاء أنها ستنظر في القواعد التنظيمية المتعلقة بهذا الجدار الإسمنتي الذي شُيد في نهاية المدرج.

كما أثيرت فرضية وجود خلل تقني، وقد ذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم تشغيل جهاز الهبوط كما يجب عندما حاول الطيار الهبوط في المرة الأولى لكنه لم يفتح في المحاولة الثانية.

وأوضحت وزارة التخطيط الإقليمي المشرفة على الطيران المدني خلال مؤتمر صحافي أنه “من المرجح أن تبحث (تلك الفرضية) مع مراجعة كاملة للشهادات والأدلة”.

– اكتمال التعرف على الضحايا –

في مطار موان، شعرت العائلات الثكلى بالإحباط بسبب بطء عملية تسليم الجثامين.

لكن السلطات أوضحت أن جثث الضحايا تضرّرت بشكل كبير في الحادث ما جعل عملية التعرف عليها صعبة جدا، فيما يتعين في الوقت نفسه على المحققين بذل جهود إضافية للحفاظ على الأدلة في موقع تحطم الطائرة.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي بالوكالة تشوي سانغ-موك الأربعاء إنه “خلال الليل، اكتملت عملية التعرف على الضحايا ال179”.

وأضاف خلال اجتماع حول إدارة الكوارث “يجري محققونا، إلى جانب مجلس سلامة النقل الوطني الأميركي والشركة المصنعة، تحقيقا مشتركا”.

وأكّد أن “تحليلا كاملا وفحصا لهيكل الطائرة ومراجعة لبيانات (الصندوق الأسود) ستكشف سبب الحادث”.

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