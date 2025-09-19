لافروف سيلتقي روبيو الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة

أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الجمعة أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره الأميركي ماركو روبيو، الأسبوع المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية عن نيبينزيا قوله “من الواضح أنهما سيناقشان مجموعة واسعة من القضايا، الثنائية والمتعددة الأطراف”. وأضاف: “ليس هناك جدول أعمال محدد، ولكن من المقرر عقد اجتماع”.

يُعقد الاجتماع بعد أن أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع عن “خيبة أمله” تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن حل النزاع في أوكرانيا التي غزتها روسيا في 2022.

وقال ترامب إنه مستعد لفرض عقوبات جديدة على روسيا، ولكن شرط أن يتوقف الأوروبيون عن شراء النفط الروسي المستخدم لتمويل آلة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

استضاف ترامب بوتين قبل شهر في ألاسكا بدون أن يُسفر الاجتماع عن أي تقدم، علما أن ترامب وعد قبل انتخابه بأن ينهي النزاع وانتقد تسليم الإدارة السابقة مساعدات لأوكرانيا تُقدر بمليارات الدولارات.

