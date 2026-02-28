لافروف يدين الهجوم على إيران في اتصال مع عراقجي
دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران السبت خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، وفق ما أفادت الخارجية الروسية.
وأوضحت الوزارة في بيان أن لافروف “دان خلال الاتصال الهجوم العسكري غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، والذي يُعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي”.
وأضاف البيان “أعرب الجانب الإيراني عن امتنانه العميق للدعم المتواصل والثابت الذي تقدمه روسيا الاتحادية”.
واعتبرت الخارجية الروسية أيضا أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخوضان مجددا “مغامرة خطيرة تُقرب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية أيضا”.
وأضافت “نيّات المعتدين واضحة ومعلنة، وهي تدمير النظام الدستوري وحكومة دولة لا يرغبون بها، ورفضت الخضوع لإملاءات القوة والهيمنة”.
بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الجمعة هجوما على إيران، بعد أسابيع من تهديد واشنطن لطهران بعمل عسكري وحشد قواتها لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط.
