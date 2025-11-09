لا حوادث لدراجات التوصيل في عجمان خلال 6 أشهر

لم تسجل أي حوادث لدراجات توصيل الطلبات في عجمان بعد مرور ستة أشهر على إطلاق إدارة المرور والدوريات حملة التوعية المرورية “مسار آمن”، خلال عام 2025، على ما أفادت صحيفة “الإمارات اليوم” الأحد.

ونقلت الصحيفة عن المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان، قوله إنّ “الإحصاءات المرورية أظهرت انخفاض عدد الحوادث البليغة من 6 حوادث إلى 0، والبسيطة من 1 إلى 0، الأمر الذي يعكس الأثر الإيجابي للحملة في رفع مستوى الوعي المروري لدى سائقي دراجات التوصيل، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية”.

وأطلقت شرطة عجمان حملة “مسار آمن” في أيار/مايو الماضي بهدف وضع حد للفوضى المرورية في شوارع الإمارة والتي تتجلى في القيادة المتهورة، واستخدام إضاءة عالية، والسير على الخط السريع، والتجاوز من اليمين، والدخول غير الآمن بين السيارات.

