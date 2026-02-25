لجنة: مقتل 129 صحفيا وإعلاميا في 2025 معظمهم بنيران إسرائيلية

واشنطن 25 فبراير شباط (رويترز) – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم الأربعاء إن 129 من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام قتلوا خلال أداء عملهم العام الماضي، وإن ثلثي القتلى سقطوا بنيران إسرائيلية.

وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي أن 2025 كان العام الثاني على التوالي الذي يشهد عددا قياسيا مرتفعا من القتلى الصحفيين والثاني على التوالي أيضا الذي تتحمل فيه إسرائيل مسؤولية مقتل ثلثيهم. واللجنة منظمة مستقلة مقرها نيويورك توثق الهجمات على الصحفيين.

وقالت اللجنة إن نيران إسرائيل أودت بحياة 86 صحفيا في 2025، معظمهم من الفلسطينيين في قطاع غزة. وأضافت أن 31 آخرين من العاملين قتلوا في هجوم على مركز إعلامي لجماعة الحوثيين في اليمن فيما مثل ثاني أكثر الهجمات إزهاقا للأرواح التي سجلتها اللجنة على الإطلاق.

وكانت إسرائيل أيضا مسؤولة عن 81 بالمئة من 47 حالة قتل صنفتها لجنة حماية الصحفيين على أنها استهداف متعمد أو “قتل”. وأضافت اللجنة أن الرقم الفعلي ربما يكون أعلى من ذلك بسبب قيود الوصول التي جعلت التحقق صعبا في غزة.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق. وسبق له القول إن قواته في غزة تستهدف المسلحين فقط، لكن العمل في مناطق القتال ينطوي على مخاطر كامنة. واعترفت إسرائيل باستهداف المركز الإعلامي في اليمن في سبتمبر أيلول، واصفة إياه في ذلك الوقت بأنه ذراع دعائية للحوثيين.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)