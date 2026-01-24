ليبيا توقع اتفاقا نفطيا مع توتال وكونوكو تفوق قيمته 20 مليار دولار

afp_tickers

4دقائق

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة السبت توقيع اتفاق في قطاع النفط مع شركتين فرنسية وأميركية، تتجاوز قيمته 20 مليار دولار، ويسمح بزيادة الانتاج بنحو 850 ألف برميل يوميا.

وكشف الدبيبة خلال افتتاح أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، عن “توقيع اتفاق تطوير طويل لمدة 25 عاما ضمن شركة الواحة (الليبية) للنفط، بالشراكة مع توتال إنرجي الفرنسية و كونوكو فيليبس الأمريكية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار”.

وأشار الى أن هذا الاتفاق سيتم تمويله من خارج الموازنة العامة، ويتوقع أن يحقق إيرادات تبلغ 376 مليار دولار.

ونوّه الدبيبة الى أن الاتفاق سيساهم في “إضافة 850 ألف برميل يوميا” الى انتاج ليبيا من النفط.

ولفت الى أن طرابلس تعتزم توقيع اتفاقات أخرى في مجال الاستكشاف والانتاج مع مجموعة “شفرون” الأميركية، ومع مصر في مجال تقديم الخدمات المصاحبة لتطوير قطاع الطاقة.

وتنتج ليبيا نحو 1,5 مليون برميل يوميا، وتقدرّ احتياطاتها المثبتة من الخام بنحو 48,4 مليار برميل، بحسب بيانات منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، ما يضعها في المرتبة الأولى إفريقيا والتاسعة عالميا.

لكن قطاع الطاقة يواجه تحديات كبيرة، أهمها الأوضاع الأمنية وتعثّر التمويل لتطوير المنشآت النفطية.

واعتبر المبعوث الأميركي مسعد بولس أن قمة ليبيا للطاقة، والتي حضر حفل افتتاحها، تشكّل “عودة مشرقة لليبيا دوليا في مجال الطاقة”.

وأكد أن واشنطن تدعم زيادة انتاج ليبيا من النفط الى ما يصل لثلاثة ملايين برميل يوميا خلال العقد المقبل.

وشدد على أن ترامب يرى “القيمة العالية للشراكة بين ليبيا وأمريكا، ويريد لها النجاح”.

الى ذلك، كشف رئيس مؤسسة النفط في ليبيا مسعود سليمان أن الشهر المقبل سيشهد إعلان جولة التراخيص الجديدة في قطاعي النفط والغاز، متعهدا أن يتم ذلك “بكل شفافية، ما سينقل ليبيا إلى مستوى جديد من تطوير” هذين القطاعين.

ورأى أن “هذا الحضور الدولي الواسع (في القمة) يكشف حجم الاهتمام بموقع ليبيا في مجال الطاقة وتعزيز التعاون معها عبر كبرى الشركات العالمية”.

وتعود آخر جولة تراخيص استكشاف في النفط والغاز الى ما بين العامين 2007 و2008 في عهد معمر القذافي.

وأطلقت المؤسسة الوطنية للنفط في آذار/مارس جولة عروض شملت أكثر من 20 منطقة بحرية وبرية بهدف جذب الشركات العالمية المتخصصة في الطاقة.

واعلنت المؤسسة تأهل 29 شركة كمشغل وثماني شركات كمستثمر بعد انطباق المعايير عليها، بينها بريتش بتروليوم البريطانية وإكسون موبيل وشيفرون الأميركيتان وتوتال إنرجي الفرنسية وإيني الايطالية.

ند/كام