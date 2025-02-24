ماكرون في واشنطن للقاء ترامب

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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض الاثنين في الوقت الذي يتطلع فيه القادة الأوروبيون إلى تأكيد دعمهم لأوكرانيا بعد تبديل الولايات المتحدة موقفها في تحول أعاد خلط أوراق النزاع.

ويعتزم ماكرون أن يقدّم للرئيس الأميركي دونالد ترامب “اقتراحات عملانية” لاحتواء “التهديد الروسي” في أوروبا وضمان “سلام عادل” في أوكرانيا لا يقوم على إملاءات تفرض على كييف في ظلّ التقارب الروسي الأميركي.

ويأمل ماكرون في إقناع ترامب بإشراك القادة الأوروبيين في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة.

وبعدما تبنى الرئيس الأميركي الموقف الروسي الذي يحمل أوكرانيا مسؤولية اندلاع الحرب في 24 شباط/فبراير 2022، تاريخ بدء الغزو الروسي، وباشر محادثات مع موسكو بدون أي مشاركة أوكرانية أو أوروبية، يصر دونالد ترامب على استعادة قيمة المساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لكييف منذ ذلك التاريخ، من خلال وصول الولايات المتحدة إلى موارد أوكرانيا من المعادن الحيوية والنادرة.

وجدد ماكرون في طريقه إلى واشنطن التأكيد “أنا وزملائي الأوروبيون ملتزمون عودة السلام بصورة عادلة ومتينة ودائمة” وعازمون على أن “يخرج أمن الأوروبيين معززا” من المفاوضات.

وفرض الاتحاد الأوروبي الإثنين مجموعة سادسة عشرة من العقوبات على روسيا، في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا.

ورد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف باتهام أوروبا بالرغبة في إطالة أمد القتال، على عكس الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف لصحافيين “هذا الاعتقاد لدى الأوروبيين يتناقض تماما مع عقلية إيجاد تسوية بشأن أوكرانيا، وهو ما نفعله الآن مع الأميركيين”.

– مقترحات –

وقال مستشار للرئيس الفرنسي إن ماكرون سيمثل أوروبا ككل خلال زيارته، عقب اجتماعاته مع قادة من مختلف أنحاء القارة، بينهم رئيس الوزراء المجري المقرب من موسكو فيكتور أوربان.

وبحسب المستشار ذاته فإن ماكرون “يذهب إلى واشنطن ومعه مقترحات عمل تعكس التقارب الذي نشأ” من المحادثات.

وأشار المستشار إلى ان الرئيس الفرنسي يهدف إلى إقناع ترامب بمواصلة بعض الدعم الأميركي لأوكرانيا، واحترام سيادتها وضمان مراعاة المصالح الأوروبية بشكل كامل.

وأضاف أنه يسعى أيضا إلى إقناع ترامب بأن بوتين “لن يحترم” وقف إطلاق النار.

ونسق ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي من المقرر أن يزور البيت الأبيض الخميس، الرسائل قبل مغادرة الرئيس الفرنسي إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتبحث بريطانيا وفرنسا أيضا في نشر قوات أوروبية في أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق سلام، لردع روسيا عن شن هجمات في المستقبل.

وأكد مصدر فرنسي مطلع على المناقشات “تقوم الفكرة على نشر جنود على خط ثان، وليس على خط المواجهة. ويمكن دمج ذلك مع عملية متعددة الجنسيات، مع وحدات غير أوروبية”.

ومن المتوقع أن يطلب ماكرون وستارمر من ترامب تقديم “ضمانات أمنية قوية” للقوات المنتشرة.

ومع أن إدارة ترامب استبعدت إرسال جنود أميركيين إلى المجهود الحربي، فإن أوروبا تأمل أن تتمكن من تقديم دعم آخر، مثل الدعم اللوجستي أو الاستخباراتي.

كذلك، سيتعهد القادة الأوروبيون زيادة إنفاقهم الدفاعي مع سعي ترامب إلى تقليص مساهمة الولايات المتحدة، وعدم رغبتها في تحمل عبء أمن المنطقة.

وقال ماكرون “من مصلحته العمل مع الأوروبيين لأن أوروبا لديها القدرة على النمو والإمكانات الاقتصادية، للتعاون مع الأميركيين”.

فل/شي/غ ر