ماكرون يحث إيران على وقف الهجمات على بلدان الشرق الأوسط

15 مارس آذار (رويترز) – ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منشور على موقع إكس اليوم الأحد أنه طلب من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان أن يضع حدا فوريا للهجمات التي تشنها إيران على دول المنطقة، سواء بشكل مباشر أو من خلال وكلاء، بما في ذلك في لبنان والعراق.

وأضاف ماكرون “ذكرته بأن فرنسا تتصرف في اطار دفاعي بحت يهدف إلى حماية مصالحها وشركائها الإقليميين وحرية الملاحة، وأن من غير المقبول استهداف بلدنا”.

وشدد ماكرون على ضرورة استئناف حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وقال “يجب استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن”.

وأردف الرئيس الفرنسي أن الاستقرار الدائم يتطلب إطارا سياسيا وأمنيا جديدا يعالج المخاوف بشأن طموحات إيران النووية وبرنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.

وأضاف “بإطار سياسي وأمني جديد فقط يمكن ضمان السلام والأمن للجميع”، مضيفا أن مثل هذا الترتيب يجب أن يضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية أبدا.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير مروة سلام)