مايكروسوفت تستثمر 15,2 مليار دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي في الإمارات

أعلنت شركة مايكروسوفت الاثنين أن مجمل استثماراتها في الإمارات العربية المتحدة سيبلغ 15,2 مليار دولار قبل نهاية عام 2029، معظمها في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أنها حصلت على ترخيص لاستيراد رقائق متطورة إلى الدولة الخليجية.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث في رسالة نُشرت على هامش زيارته لأبوظبي إن شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة التي استثمرت 7,3 مليارات دولار في الإمارات منذ عام 2023، ستنفق “أكثر من 7,9 مليار دولار” إضافية قبل نهاية سنة 2029 لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية فيه.

ويشمل هذا المبلغ استثمارا بقيمة 1,5 مليار دولار في شركة الذكاء الاصطناعي G42 التي يرئسها نائب حاكم إمارة أبوظبي ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، شقيق رئيس الدولة.

وأضاف “من بداية 2026 إلى نهاية 2029، سننفق أكثر من 7,9 مليارات دولار” لمواصلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الدولة، ليصل إجمالي استثمارات المجموعة الأميركية فيها إلى 15,2 مليار دولار.

وتسعى الإمارات إلى الريادة في مجال التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتنويع مداخيل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط، وتطمح إلى أن تصبح رائدة في هذا المجال على مستوى العالم بحلول سنة 2031.

لكن هذه الطموحات تتوقف على الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة، ومنها رقائق الذكاء الاصطناعي التي كانت تخضع لقيود صارمة لمنع تصديرها إلى الصين، ومنها الحصول على تصريح لكل عمليات التصدير وإعادة التصدير للحد من أي محاولات للالتفاف على القيود باستخدام دول ثالثة.

وتُمنح استثناءات لدول تُعتبر صديقة للولايات المتحدة، لكنها تحدد سقوفا لمعظمها.

وخلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية في أيار/مايو، وقّعت أبوظبي وواشنطن اتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي، ما زاد الآمال في تخفيف هذه القواعد للبلاد.

في عهد إدارة بايدن، كانت مايكروسوفت “من الشركات القليلة” التي حصلت على تراخيص تصدير إلى الإمارات العربية المتحدة، ما أتاح لها تخزين نحو 21500 شريحة “إنفيديا إيه 100” في الدولة، وفق رئيس الشركة.

وأشار إلى أن الشركة حصلت في أيلول/سبتمبر للمرة الأولى منذ تولي ترامب منصبه على تراخيص “تتيح لها شحن نحو 60400 شريحة إيه 100 إضافية” التي توفّر تقنيات أكثر تطورا، موضحا أن هذه التراخيص مستندة إلى “ضمانات تكنولوجية صارمة”.

