مبعوث ترامب يلتقي بوتين في موسكو لبحث وقف لإطلاق النار في أوكرانيا

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الكرملين لبحث خطة واشنطن بشأن التوصل إلى تسوية لوقف الحرب في أوكرانيا، بعد يوم من توجيه ترامب نداء مباشرا لموسكو لوقف هجماتها.

ويحاول ترامب التوسط للتوصل إلى هدنة بين موسكو وكييف تنهي ثلاث سنوات من القتال، لكنه حتى الآن فشل في انتزاع أي تنازلات كبيرة من الكرملين على الرغم من عقد عدة جولات من المفاوضات.

شنت روسيا هجومها الواسع النطاق على أوكرانيا في عام 2022، على أمل الاستيلاء على البلاد في غضون أيام، لكنها انخرطت منذ ذلك الحين في حرب دامية أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام روسية رسمية بوتين وهو يستقبل ويتكوف في الكرملين، حيث تصافحا وتبادلا الابتسامات وبضع كلمات باللغة الإنكليزية أمام الكاميرات قبل بدء المحادثات.

ويلعب ويتكوف دورا رئيسيا في جهود السلام في واشنطن، وقد التقى بوتين ثلاث مرات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وكان ترامب قد هدد بالتخلي عن وساطته إذا لم ير تقدما يفضي إلى وقف إطلاق النار.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل بعد أن أسفرت هجمات روسية على كييف عن مقتل 12 شخصا: “فلاديمير، توقّف!”، مؤكّدا استياءه من سلسلة الضربات هذه “بتوقيتها غير المناسب أبدا”.

وعندما سئل كيف سيكون رد فعله إذا لم تقبل روسيا الاتفاق، قال ترامب الخميس “لن أكون سعيدا، اسمحوا لي أن أضع الأمر على هذا النحو، حينها سوف تحدث أشياء”.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الخميس في مقابلة مع قناة “سي بي اس” الأميركية أن موسكو مستعدّة لإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف إنّ ترامب “يتحدث عن اتفاق، ونحن مستعدون لإبرام اتفاق، لكنّ بعضا من العناصر المحدّدة لا يزال يحتاج إلى ضبط دقيق”.

– “ضغط” –

لم تكشف الولايات المتحدة عن تفاصيل خطتها للسلام، لكنها اقترحت تجميد القتال على الجبهات والقبول بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين في عام 2014.

ونُقل عن ترامب قوله في مقابلة مع مجلة تايم نُشرت الجمعة “ستبقى القرم مع روسيا. و(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يُدرك ذلك”.

وترفض أوكرانيا التنازل عن أي أراض لموسكو، مؤكدة أنها لن تقبل بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم.

لكن زيلينسكي أقر في الأشهر الأخيرة بأنه قد يضطر إلى محاولة استعادة بعض الأراضي التي استولت عليها روسيا من خلال الدبلوماسية، بمجرد التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وكان زيلينسكي قد أعرب الخميس عن إحباطه إزاء عدم ممارسة الغرب “ضغوطا” على بوتين، على الرغم من تحذير واشنطن من تداعيات في حال رفضت موسكو التوصل إلى اتفاق.

وقال خلال زيارة لجنوب أفريقيا “لا أرى أي ضغوط قوية تمارس على روسيا أو فرض حزم جديدة من العقوبات ضد العدوان الروسي”.

ورفض بوتين الشهر الماضي اقتراحا اميركيا بوقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار قبِل به زيلينسكي.

وقال ترامب، المتهم بالتحيز لروسيا في المفاوضات وتشويه سمعة زيلينسكي، الخميس إن التنازل الرئيسي الذي ستقدمه روسيا في أي اتفاق سلام هو “التوقف عن الاستيلاء على البلاد بأكملها”.

وتحتل موسكو حاليا نحو 20% من أوكرانيا، وبالإضافة إلى شبه جزيرة القرم أعلنت ضم أربع مناطق أوكرانية أخرى.

وقال ويتكوف لشبكة “فوكس نيوز” في وقت سابق من هذا الشهر إن التسوية تتوقف على وضع “ما يسمى بالمناطق الخمس”، وهو تعليق استدعى توبيخا حادا من زيلينسكي الذي اتهم المبعوث الأميركي ب”الترويج للرواية الروسية”.

وعندما وصل ويتكوف إلى روسيا الجمعة، أفادت السلطات هناك بانفجار سيارة قرب موسكو الجمعة أدى إلى مقتل جنرال روسي، حسبما أفادت لجنة التحقيق الوطنية التي فتحت تحقيقا في “جريمة قتل” عقب “تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع”.

وقالت اللجنة في بيان، إنّ الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك “نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة” للقوات المسلّحة الروسية.

ولم تعلن كييف مسؤوليتها عن الهجوم، رغم أنه يشبه اغتيالات سابقة أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها.

وقال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت أيضا أكثر من 100 طائرة مسيّرة على أوكرانيا بين مساء الخميس وفجر الجمعة، قبل ساعات من زيارة ويتكوف لموسكو.

وقال رجال الإنقاذ إن غارة روسية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم طفل في مدينة بافلوغراد بوسط أوكرانيا.

بور/ناش-سام/ص ك