مبيعات سوق دبي الحرة تتخطى نصف مليون دولار في الربع الأول من 2025

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أعلنت سوق دبي الحرة الأربعاء عن تحقيق مبيعات قياسية في الربع الأول من العام 2025، بلغت 2,06 مليار درهم (565 مليون دولار).

وأشارت إلى أن هذه المبيعات كانت “مدفوعة بأداء استثنائي خلال شهر شباط/فبراير الذي سجل أعلى مبيعات شهرية في تاريخ السوق بقيمة 709 ملايين درهم (194 مليون دولار)”.

وأكد المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة راميش سيدامبي أن “الأداء القوي خلال هذه الفترة يعكس تميز الخدمات وتكاملها مع نمو حركة المسافرين، لا سيما خلال شهر شباط/فبراير الذي بلغ متوسط مبيعاته اليومية نحو 25.3 مليون درهم”.

وجاءت العطور في صدارة فئات المبيعات بـ371 مليون درهم بمساهمة وصلت إلى نحو 18% في إجمالي الإيرادات، وشهد قطاع الحلويات نموا لافتا بنسبة 57% مع النجاح الكبير لعروض “شوكولاتة دبي”.

بور/كام