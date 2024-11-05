متاجر “أوشان” تعتزم الاستغناء عن حوالى 2400 وظيفة في فرنسا

afp_tickers

3دقائق

قدمت سلسلة متاجر “أوشان” الفرنسية الثلاثاء لممثلي موظفيها مسودة خطة اجتماعية تهدد ما مجموعه 2389 وظيفة في فرنسا، تلحظ خصوصا إغلاق حوالى عشرة متاجر، في محاولة لإنعاش أنشطتها بعد نتائج مالية مخيبة في السنوات الأخيرة.

وأعطت العلامة التجارية التابعة لمجموعة “مولييز” Mulliez ممثلي موظفيها الذين يزيد عددهم عن 53 ألفا في فرنسا، خطة تقول إنها ترمي إلى حماية الوظائف.

وتعتزم “أوشان” تقليص حجم أنشطتها على مستويات مختلفة، بما يشمل أولا تجميع وظائف الدعم بين كيانات مختلفة داخل مقرها الرئيسي، ما قد يطال 784 وظيفة.

كما تلحظ الخطط تنظيما “أكثر مرونة واستقلالية” لشبكة متاجرها، ما قد يهدد 915 وظيفة، بالإضافة إلى إغلاق ثلاثة مستودعات تضمن نشاط التوصيل المباشر للمنازل، في المدن الكبرى باريس وليل وليون، ما من شأنه القضاء على 224 وظيفة.

وأخيرا، تنص الخطة الاجتماعية على إغلاق نحو عشرة متاجر “تتكبد خسائر كبيرة لدرجة يصعب إيجاد حل لها على المدى القصير”، بحسب مصدر مقرب من الإدارة، ما يطال 466 وظيفة.

وأعلن وزير الاقتصاد الفرنسي أنطوان أرمان أنه يعتزم “التأكد” من أن “أولوية هذا التحول (في أوشان) هي في الحقيقة موضوع العمل”.

ويبلغ عدد الوظائف المهددة بهذه الخطة الاجتماعية في المجموع 2389. وتأمل الإدارة في الحد من تأثيرات عمليات الاستغناء عن العمال من خلال دعم الموظفين المعنيين وإعادة توجيه الموظفين المعنيين إلى وظائف جديدة وخطة للمغادرة الطوعية.

كما تنص الخطة على إنشاء 114 وظيفة في متاجر سحب المشتريات المدفوعة عبر الإنترنت (“درايف”)، و 205 وظائف في وظائف الدعم.

واعتُبرت “أوشان” لسنوات طويلة من أفضل سلاسل المتاجر أداءً من ناحية الظروف الاجتماعية للموظفين، لكنها مرت بسلسلة سنوات اقتصادية سيئة، وأعلنت شركتها القابضة “إلو غروب” Elo Groupe في تموز/يوليو عن خسارة صافية قدرها مليار يورو تقريبا في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.

كدا-زل-لام/جك/ص ك