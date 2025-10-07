متحدث: الحوثيون في اليمن احتجزوا 10 موظفين آخرين بالأمم المتحدة

(رويترز) – قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن السلطات التابعة للحوثيين في اليمن احتجزت عشرة آخرين من موظفي المنظمة الدولية، ليصل إجمالي موظفيها المحتجزين تعسفيا في الدولة التي تمزقها الحرب إلى 54 منذ 2021.

وأضاف دوجاريك في بيان “أصدرنا بيانا الليلة الماضية بشأن اليمن يتعلق بالاعتقالات التعسفية التي نفذها الحوثيون في الآونة الأخيرة لتسعة موظفين إضافيين من الأمم المتحدة”.

وأضاف “وللأسف، أبلغنا زملاؤنا في اليمن هذا الصباح باحتجاز موظف آخر من موظفي الأمم المتحدة. وبذلك، يرتفع إجمالي عدد موظفيها المحتجزين تعسفيا في اليمن إلى 54 منذ 2021”.

وأردف “يدين الأمين العام بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لموظفي (المنظمة) وشركائها، وكذلك استمرار الاستيلاء غير القانوني على مقرات وأصول الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون”.

ولم يحدد دوجاريك وقت أو ملابسات الاعتقالات الجديدة.

وداهمت الجماعة المتحالفة مع إيران مباني الأمم المتحدة في صنعاء في أغسطس آب واحتجزت ما لا يقل عن 18 من موظفي المنظمة في أعقاب غارة إسرائيلية تسببت في مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء الآخرين.

وقال مسؤولون حوثيون إن الحصانة القانونية لموظفي الأمم المتحدة ينبغي ألا تحمي أنشطة التجسس، متهمين المنظمة بالانحياز لتنديدها بما أسموه “الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة بحق خلايا التجسس” بينما لم تندد بالهجوم الإسرائيلي.

واليمن منقسم بين إدارة حوثية في صنعاء وحكومة مدعومة من السعودية في عدن منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة أواخر عام 2014.

وقال دوجاريك “يكرر الأمين العام نداءه العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين… يجب احترامهم وحمايتهم وفقا للقانون الدولي”.

