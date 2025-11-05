مجلس الأمن القومي ببلجيكا يجتمع الخميس بشأن تحليق مسيّرات مشبوهة في أجوائها

afp_tickers

أغلقت بلجيكا مجالها الجوي لساعات ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد تقارير عن تحليق طائرات مسيّرة بالقرب من المطارات الرئيسية، في وقت دعا رئيس الحكومة إلى اجتماع لمجلس الأمن القومي الخميس، وسط تحليق متزايد للمسيّرات يثير قلق السلطات.

وتأتي الدعوة إلى عقد الاجتماع، في أعقاب اضطرار شركة “سكايز” المسؤولة عن المراقبة الجوية في بلجيكا، إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية مرّتين الثلاثاء، وذلك في حوالى الساعة 20,00 (19,00 بتوقيت غرينتش)، ثمّ مجددا في الساعة 22,00 (21,00 بتوقيت غرينتش)، بعد تقريرين متتاليين عن وجود طائرات مسيّرة بالقرب من مطاري بروكسل زافينتيم ولييج (شرق).

وصباح الأربعاء، أفادت متحدثة باسم “سكايز” وكالة فرانس برس بأنّ حركة الطيران عادت تدريجيا إلى طبيعتها في نهاية الليل.

ولكن تمّ إلغاء عشرات الرحلات الجوية التجارية، بما في ذلك حوالى 40 رحلة أخرى الأربعاء في مطار بروكسل زافينتيم، وذلك لتقليل التأخير وتجنّب تحويل المزيد من الرحلات إلى الدول المجاورة.

واضطرّ ما بين 400 و500 مسافر إلى تمضية الليلة في المطار بسبب إلغاء الرحلات، بحسب ما أفادت المتحدثة باسم مطار بروكسل أريان غوسنس فرانس برس، مشيرة إلى أنّ “الوضع سيعود إلى طبيعته خلال النهار”.

وبناء على طلب وزير الداخلية برنارد كوينتين، يعقد رئيس الحكومة بارت دي ويفر صباح الخميس، اجتماعا لمسؤولي الشرطة والدفاع، لبحث التصدي للمسيرات المشبوهة، وفقا لمتحدث باسم الحكومة.

وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية، مثل الدنمارك وألمانيا والنروج، تشهد بلجيا اختراق طائرات مسيّرة مجهولة الهوية مجالها الجوي، وحلّقت فوق مواقع أو بنى تحتية حساسة.

والأسبوع الماضي، حلّقت مسيّرات ثلاث مرّات فوق قاعدة كلاين بروغيل العسكرية (شمال شرق) التي تضم أسلحة نووية أميركية، ما دفع الاستخبارات العسكرية البلجيكية إلى إجراء تحقيق.

ورفض وزير الدفاع ثيو فرانكن اتهام روسيا بالوقوف وراء هذه الحوادث، غير أنّه أشار إلى عملية منسّقة يقودها “محترفون” بهدف “زعزعة استقرار” بلجيكا.

– “مثير للقلق” –

أما وزير الداخلية، فقد أكد لإذاعة “ار تي بي اف” العامة الناطقة بالفرنسية، أنّه من أجل تحديد هوية المسيرات والتمكّن من تعقّب أصحابها، “يجب أن تكون كلّها مسجَّلة، الأمر الذي لم يحصل اليوم”، مضيفا “في رأيي هناك الكثير من المسيّرات غير المسجّلة”.

وأوضح أنّه “من أجل إسقاط مسيّرة، يجب التأكد من عدم التسبّب في مزيد أضرار في مكان آخر”.

وأكد المتحدث باسم مطار لييج كريستيان ديلكور أنّ “هذا الأمر مثير للقلق بالنسبة إلى الأمن القومي”.

وشهد مركز الشحن هذا الذي يستقبل العديد من رحلات الشحن الليلية، تعطّلا في عملياته لمدة ست ساعات تقريبا. واستُؤنفت الحركة قبل وقت قليل من الساعة الثانية صباح الأربعاء، وفقا لديلكور.

وبحسب وسائل إعلام بلجيكية، فقد شهد موقع كلاين بروغيل تحليقا جديدا لطائرات مسيّرة مشبوهة مساء الثلاثاء، كما حدث في قاعدة فلورين الجوية (جنوب) التي تضم مقاتلات إف-35 حصلت عليها بلجيكا مؤخرا.

والجمعة الماضي، توقفت الرحلات في مطار برلين براندنبورغ لمدّة ساعتين تقريبا بسبب تنبيه جديد من مسيرات، وذلك بعد عدّة حوادث مماثلة في أجواء ميونيخ في تشرين الأول/أكتوبر.

واتهمت السلطات الألمانية والدنماركية، موسكو بالوقوف وراء زيادة تحليق الطائرات المسيّرة في أجواء البلدين. غير أنّ روسيا نفت أي دور لها في ذلك.

وفي بداية تشرين الأول/أكتوبر، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في إشارة إلى تحليق طائرات في الأجواء الألمانية في أواخر أيلول/سبتمبر “لسنا متأكدين بعد، ولكن جزءا رئيسيا من هذه الأعمال من المحتمل أن يكون من تدبير روسيا”.

ماد/ناش/ص ك