محكمة تونسية تفرج بكفالة عن رجل الأعمال المخلوفي

2دقائق

تونس (رويترز) – قال محامون ووسائل إعلام محلية إن محكمة تونسية قررت يوم الأربعاء الإفراج عن عبد العزيز المخلوفي، أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد وأكبر مصدّر لزيت الزيتون، بكفالة 50 مليون دينار (17 مليون دولار).

والمخلوفي مؤسس أكبر شركة تصدير زيت زيتون في تونس، واعتقلته السلطات العام الماضي بشبهة إساءة إدارة ممتلكات زراعية مملوكة للدولة معروفة باسم هنشير الشعّال، والمزروعة بنحو 400 ألف شجرة زيتون.

ولم يرد متحدث باسم المخلوفي على طلب للتعليق على الاتهامات.

ويأتي قرار المحكمة بعد حبسه احتياطيا لأشهر وضغوط متزايدة من قطاع زيت الزيتون لمنع حدوث اضطراب طويل الأمد في سلسلة تصديره. ولم يتحدد بعد موعد للمحاكمة.

وتتوقع تونس زيادة في إنتاج الزيتون هذا العام بنحو 50 بالمئة عن العام الماضي إلى كمية قياسية 500 ألف طن، مما قد يجعلها ثاني أكبر منتج في العالم هذا العام.

ويبقع رجال أعمال بارزون آخرون في السجن، في الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس قيس سعيد أنه يقود حملة لمكافحة الفساد المستشري.

(الدولار= 2.9171 دينار تونسي)

(تغطية صحفية للنشرة العربية طارق عمارة- تحرير علي خفاجي)