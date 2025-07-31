محكمة في ستوكهولم تدين سويديا بقتل الطيار الأردني الكساسبة في سوريا

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ستوكهولم (رويترز) – قالت محكمة ستوكهولم الجزئية بالسويد في حكم أصدرته يوم الخميس إنها تبينت من ارتكاب رجل سويدي لجرائم حرب خطيرة وللإرهاب بسبب دوره في قتل طيار في سلاح الجو الأردني حرقا في سوريا قبل عشر سنوات.

وعاقبت المحكمة الجاني، الذي تم تعريفه في وثائق المحكمة باسم أسامة كرَيّم، بالسجن مدى الحياة لمشاركته في حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة حيا داخل قفص بعدما أسره تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في ديسمبر كانون الأول 2014.

وسبق أن أدين كرَيّم (32 عاما) بالتورط في هجمات باريس في عام 2015 وبروكسل في عام 2016، ونُقل من فرنسا إلى السويد لمحاكمته في ستوكهولم.

وأنكر كرَيّم نية القتل. ولم يرد محاميه السويدي بعد على طلب للتعليق.

وأسر التنظيم المتشدد، الذي فرض في وقت ما نظام حكم قائما على الإرهاب في مناطق يعيش فيها ملايين الأشخاص في سوريا والعراق، الطيار الأردني ونشر لاحقا مقطع فيديو يظهر حرقه حيا حتى الموت.

وذكرت المحكمة أن كرَيّم متورط في عملية القتل رغم أن الأدلة أظهرت أن النار التي قتلت الكساسبة أشعلها رجل آخر.

وقالت القاضية آنا ليلجينبرج جوليسجو في بيان “تبين للمحكمة الجزئية أن المدعى عليه ساهم بأفعاله بقوة في موت الطيار مما يجعله جانيا”.

وسيطر تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من العراق وسوريا من 2014 إلى 2017 قبل هزيمته في آخر معاقله في سوريا عام 2019.

وبموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم السويدية محاكمة أفراد على انتهاكات للقانون الدولي ارتكبوها في الخارج.

(إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)