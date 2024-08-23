مدعي الجنائية الدولية يطالب بسرعة البت في مذكرات اعتقال مسؤولين من إسرائيل وحماس

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لاهاي (رويترز) – أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية للتحقيق مع الإسرائيليين، وطلب من القضاة اتخاذ قرار عاجل بشأن إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وحث خان القضاة الذين ينظرون في مذكرات الاعتقال المطلوب إصدارها بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على اتخاذ قرارهم بسرعة ودون تأخير.

وقال خان “أي تأخير غير مبرر في هذه الإجراءات يؤثر سلبا على حقوق الضحايا”.