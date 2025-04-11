مدير تنفيذي في زيمنس وأسرته بين ست ضحايا حادث تحطم مروحية في نيويورك

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قتل ستة أشخاص بينهم مدير تنفيذي في شركة زيمنس وأسرته في تحطم مروحية سياحية في نهر هدسون بنيويورك.

أودى الحادث الخميس بجميع من كان في المروحية وهم الطيار وعائلة أوغوستين إسكوبار المدير التنفيذي لوحدة تابعة لشركة التكنولوجيا العالمية زيمنس.

ونقل اثنان من الضحايا لدى وقوع الحادث إلى المستشفى لكنهما توفيا في وقت لاحق.

وعبرت زيمنس في تصريح لوكالة فرانس برس عن “الحزن الشديد لحادث تحطم المروحية المأسوي والذي قضى فيه أوغوستين إسكوبار وعائلته”.

وأكدت “زيمنس للطاقة” الشركة المتفرعة السابقة عن زيمنس، لفرانس برس أن “زميلا” في الشركة قتل في الحادث إلى جانب إسكوبار والطيار، من دون تحديد ما إذا كانت تقصد زوجة إسكوبار.

وانتشلت جثث الضحايا الست وبينهم ثلاثة أطفال من مياه النهر، حسبما أكد رئيس بلدية المدينة إريك أدامز في مؤتمر صحافي وصف فيه الحادث بأنه “مفجع ومأسوي”.

وسارع عناصر شرطة من كل من نيويورك ونيوجيرزي الواقعة على الضفة الأخرى من النهر قبالة مانهاتن، إلى مكان الحادث مع قوارب تابعة لجهاز الإطفاء.

وذكرت محطة “إن بي سي 4” أن مروحيتها لم تتمكن من الإقلاع بسبب الأحوال الجوية العاصفة في نيويورك الخميس مع انتشار غيوم الكثيفة.

وقالت شاهدة عيان لوكالة فرانس برس إن شفرة مروحة الطوافة “تحطمت في السماء” على ما يبدو.

وأضافت مصممة الأزياء بيل إينجل “وبعدما تحطمت المروحة رأينا المروحية تدور بشكل حلزوني … ثم سقطت في المياه”.

وذكرت إدارة الطيران المدني في بيان أن المروحية من طراز بيل 206.

وقالت إن “إدارة الطيران المدني والمجلس الوطني لسلامة النقل سيحققان” في الحادث.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل “تحطّم مروّع لمروحية في نهر هدسون (…) صور الحادث مروعة”.

– مفجع –

ويشهد النهر حركة نشطة لنقل البضائع وشهد حادثا لافتا في العام 2009 عندما هبطت طائرة تابعة لشركة “يو إس إيرويز” بسلام على المياه. ونجا جميع ركابها وعددهم 155 شخصا في حادثة عُرفت بـ”معجزة نهر هدسون”.

ويصل عمق النهر في بعض أجزائه إلى 60 مترا وشاهد مراسل فرانس برس ما يبدو أنها عوامات نشرت على زلاجات المروحية.

ويبلغ معدل حرارة مياه النهر 8 درجات مئوية في هذه الفترة من العام بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقال رئيس البلدية إريك أدامز إن “ثلاثة بالغين وثلاثة أطفال كانوا في المروحية من طراز بيل 206 أقلعت من سكايبورت بوسط المدينة حوالى الساعة الثالثة بعد الظهر” مضيفا أن السياح عائلة من إسبانيا.

وسارع غواصو الشرطة وجهاز الإطفاء لانتشال الناجين من الحطام، وفق أدامز.

وأوضحت مفوضة الشرطة جيسيكا تيش أن “غواصو شرطة نيويورك انتشلوا أربعة أشخاص من مكان الحادث فيما انتشل غواصو جهاز الإطفاء اثنين آخرين. واتخذت على الفور إجراءات إنقاذ الحياة على متن المراكب الموجودة في الموقع، وعلى الرصيف المجاور”.

وأضافت “أُعلنت وفاة أربع ضحايا في مكان الحادث ونقل اثنان إلى مستشفيات المنطقة حيث مع الأسف قضيا متأثرين بإصابتهما”.

وقالت تيش إن المروحية حلقت جنوبا عقب إقلاعها قبل أن تتجه نحو ساحل مانهاتن إلى جسر جورج واشنطن، ثم عادت أدراجها باتجاه مهبط طائرات الهليكوبتر في وسط مانهاتن حيث فقدت السيطرة واصطدمت بالمياه قرب رصيف هوبوكين.

وأوضحت مفوضة الشرطة أن الطائرة كانت مستأجرة من شركة “نيويورك هليكوبتر” التي لم ترد على طلب للتعليق. وتُدرج الشركة مروحية بيل 206 بين اسطول طائراتها.

ووقع قرابة 30 حادث تحطم لمروحيات في نيويورك منذ 1980، على ما قال مسؤول حي بروكلين مارك ليفين للصحافيين داعيا إلى تشديد القيود على حركة المروحيات في المدينة.

غو-تجش/جص-غد/غ ر