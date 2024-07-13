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مراسم زفاف نجل أغنى رجل في آسيا مستمرة في بومباي

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دخلت احتفالات زفاف نجل أغنى رجل في آسيا يومها الثاني السبت، مع تلقي العروسين مباركات من شخصيات رفيعة المستوى من العالم أجمع.

يحتفل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني منذ الجمعة وحتى الأحد بزواج ابنه الأصغر أنانت من راديكا ميرشانت، وكلاهما يبلغان 29 عاماً، في بومباي.

وخلال يوم السبت، يقدّم مدعوون إلى الزفاف، وهم من أبرز مشاهير العالم، التهاني للعروسين في مركز مؤتمرات يضم 16 ألف مقعد تملكه عائلة أمباني.

وشهد الجمعة، أول أيام هذا الزفاف الضخم، حفلة حضرها نجوم من هوليوود والشقيقتان كيم وكلوي كارداشيان، ورئيسا الوزراء البريطانيان السابقان بوريس جونسون وتوني بلير.

كما حضر الحفلة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو ونجم بوليوود شاه روخ خان ورئيس شركة سامسونغ العملاقة للتكنولوجيا جاي واي لي، إلى جانب مئات الشخصيات الأخرى من عالم الأعمال والرياضة والترفيه.

وتختتم الاحتفالات الأحد أشهراً من الحفلات الباذخة التي سبقت الزفاف، والتي شارك فيها ضيوف بارزون آخرون مثل رئيس مجموعة “ميتا” مارك زاكربرغ.

ويملك والد العريس، موكيش أمباني، شركة “ريلاينس إندستريز”، وهي مؤسسة عائلية نمت لتصبح أكبر شركة هندية لناحية القيمة السوقية.

ويحتل أمباني المركز الـ11 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، بثروة تزيد عن 123 مليار دولار، بحسب مجلة فوربس.

وكان قد نظم أغلى حفلة زفاف -حتى اليوم- في الهند لابنته عام 2018، بتكلفة ناهزت مئة مليون دولار، وشاركت في إحيائها المغنية الأميركية بيونسيه.

وتشمل الأنشطة المربحة لعائلته شراكات مع علامات تجارية فاخرة مثل أرماني، وأكثر من 40% من سوق الهاتف المحمول الهندي، فضلاً عن امتلاك فريق للكريكيت يلعب في الدوري الهندي الممتاز.

ويُعد المبنى العائلي المكون من 27 طابقاً والمسمى “أنتيليا” أحد رموز بومباي. وبلغت تكلفة البرج أكثر من مليار دولار، ويعمل فيه أكثر من 600 شخص.

أما عروس ابنه فهي ابنة أحد أقطاب صناعة الأدوية.

اسف/جك/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية