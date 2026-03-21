مرشحون غير شيوعيين فازوا بـ18 من المقاعد الـ500 في البرلمان الفيتنامي

afp_tickers

2دقائق

أعلنت فيتنام السبت أن 18 من غير المنضوين في الحزب الشيوعي انتُخبوا نوابا في البرلمان الذي يبلغ إجمالي مقاعده 500، واصفة النتيجة بأنها “تَوسّع ذو مغزى للديموقراطية”.

وتُعَدّ الجمعية الوطنية أعلى هيئة تشريعية في فيتنام، لكنها تتولى فعليا المصادقة على القرارات التي يتخذها الحزب الشيوعي الحاكم.

وأدلى الناخبون بأصواتهم الأحد، وأظهرت النتائج الرسمية الصادرة السبت أن عدد الفائزين غير الأعضاء في الحزب الشيوعي ارتفع من 14 في الانتخابات السابقة قبل خمس سنوات إلى 18.

وقالت نائبة رئيس لجنة الشؤون النيابية في البرلمان تا ثي ين، إن هذه الزيادة “المتواضعة” تمثّل “توسعا ذا مغزى للديموقراطية والتمثيل داخل الجمعية الوطنية”.

وكانت نسبة المقترعين عالية كالعادة، إذ أفادت الحكومة بأن أكثر من 99 في المئة من مجمل الناخبين البالغ عددهم 76 مليونا أدلوا بأصواتهم.

وحققت فيتنام التي يبلغ عدد سكانها مئة مليون نسمة نموا بنسبة ثمانية في المئة العام الفائت، ولكن في موازاة نجاحها الاقتصادي هذا، يمارس نظامها القائم على حكم الحزب الواحد قمعا في حق معارضيه وغالبا ما يسجنهم.

ومن أولى مهام البرلمان الجديد عندما ينعقد الشهر المقبل أن يثبّت المسؤولين الكبار الذين سبق أن اختارهم الحزب خلال مؤتمره في كانون الثاني/يناير الفائت.

وأُعيد اختيار تو لام أمينا عاما للحزب الشيوعي، إلا أن التوقعات تشير على نطاق واسع إلى أنه سيصبح رئيسا أيضا، وهو منصب يتطلب موافقة أعضاء البرلمان.

بور/ب ح/ب ق