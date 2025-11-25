مزارعون مكسيكيون يغلقون جسر حدوديا مع الولايات المتحدة احتجاجا على أزمة مياه

أغلق مئات المزارعين وسائقي الشاحنات الجانب المكسيكي من جسر حدودي يمر عبره جزء كبير من البضائع إلى الولايات المتحدة الاثنين كجزء من إضراب وطني متواصل.

وأغلق المحتجون جسر زاراغوزا-يسليتا الدولي الذي يربط مدينة إل باسو الأميركية في ولاية تكساس بمدينة سيوداد خواريز المكسيكية. وتشير التقديرات إلى أن 70% من التجارة بين البلدين تمر عبر معابر حدودية مماثلة.

وتأتي هذه الاحتجاجات ردا على إصلاحات في قانون المياه العام روّجت لها الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ومن شأنها حظر بيع امتيازات المياه أو نقلها. ونُظمت تظاهرات مماثلة في 16 ولاية مكسيكية.

وقال خيراردو فييرو، أحد المزارعين المشاركين في الاحتجاج “نحن لا نريدهم (الحكومة) أن يحتكروا المياه ويفعلوا ما يريدون بالتصاريح”.

وشهدت الاحتجاجات أيضا اقتحام مزارعين مكاتب الجمارك في سيوداد خواريز.

وقال خافيير خورادو، رئيس إحدى الشركات الزراعية، إن إدارة شينباوم تريد احتكار المياه وترك المزارعين “في موقف ضعيف”.

وتحدثت وزيرة الداخلية روزا إيسيلا رودريغيز عن الاحتجاجات خلال مؤتمر صحافي في مكسيكو سيتي، قائلة إنه “ليست هناك دوافع للاحتجاجات… إلا إذا كانت سياسية”.

