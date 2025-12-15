The Swiss voice in the world since 1935
مسؤول أوروبي: ويتكوف وكوشنر يطلعان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على المستجدات حول خطة ترامب بشأن غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكر مسؤول أوروبي أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أطلعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على المستجدات بشأن خطة ترامب حول قطاع غزة خلال مؤتمر عبر الفيديو.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من اليوم الاثنين إنه اقترح على مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إطلاع المبعوثين الأمريكيين لوزراء خارجية التكتل على آخر المستجدات حول تنفيذ الخطة خلال اجتماع في بروكسل.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

