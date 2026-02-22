مسؤول إيراني: طهران مستعدة لتقديم تنازلات إذا لبت أمريكا مطالبها

دبي 22 فبراير شباط (رويترز) – أشارت إيران إلى أنها مستعدة لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي في محادثات مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات والاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك وسط سعي طهران إلى تجنب هجوم أمريكي.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن الجانبين ما زالا على خلاف حاد، حتى حول نطاق تخفيف العقوبات الأمريكية المشددة وتسلسل تخفيفها، وذلك بعد جولتين من المحادثات.

لكن رويترز أفادت ولأول مرة بأن طهران تعرض تنازلات جديدة منذ انتهاء محادثاتها مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عندما بدا الطرفان متباعدين بشدة ويقتربان من صراع عسكري. ويقول محللون إن التحرك الأخير يشير إلى أن طهران تحاول الإبقاء على الجهود الدبلوماسية وتفادي هجوم أمريكي كبير.

وذكر المسؤول أن إيران تدرس جديا إرسال نصف مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج وتخفيف تركيز النصف الآخر وإنشاء تحالف إقليمي للتخصيب، وهي فكرة طُرحت بصورة دورية خلال سنوات من الجهود الدبلوماسية المرتبطة بإيران.

وأضاف المسؤول أن إيران ستفعل هذا مقابل اعتراف الولايات المتحدة بحق إيران في “التخصيب النووي السلمي” بموبجب اتفاق سيشمل أيضا رفع العقوبات الاقتصادية.

وقال المسؤول إن إيران تعرض أيضا على الشركات الأمريكية المشاركة بصفة متعاقدين في قطاعي النفط والغاز الإيرانيين الكبيرين، وذلك خلال مفاوضات لحل نزاع مستمر منذ عقود بشأن أنشطة طهران النووية.

وتابع “ضمن الحزمة الاقتصادية بموجب المفاوضات، عُرضت على الولايات المتحدة أيضا فرص للاستثمار الجدي والمصالح الاقتصادية الملموسة في قطاع النفط الإيراني”.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على استفسارات بشأن المسألة.

وتعتبر واشنطن التخصيب داخل إيران مسارا محتملا لامتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران وتطالب بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم.

واستأنفت إيران والولايات المتحدة المفاوضات في وقت سابق هذا الشهر في وقت تحشد فيه الولايات المتحدة أصولا عسكرية في الشرق الأوسط. وهددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وقال المسؤول الإيراني إن المناقشات الأحدث أبرزت الفجوة بين الجانبين، لكنه شدد على أن “إمكان التوصل إلى اتفاق مؤقت قائم” مع استمرار المفاوضات.

* إيران تسعى “لجدول زمني منطقي” لرفع العقوبات

قال المسؤول “أظهرت الجولة الأحدث من المحادثات اختلاف وجهات النظر الأمريكية عن مطالب إيران بشأن نطاق تخفيف العقوبات وآليته. ويتعين على الجانبين التوصل إلى جدول زمني منطقي لرفع العقوبات”.

وأضاف “يجب أن تكون خارطة الطريق هذه معقولة ومبنية على المصالح المشتركة”.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إنه يتوقع الاجتماع مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جنيف يوم الخميس المقبل، مضيفا أنه لا تزال هناك “فرصة جيدة” للتوصل إلى حل دبلوماسي.

وذكر عراقجي يوم الجمعة أنه يتوقع إعداد مسودة مقترح بديل خلال أيام، في حين أشار ترامب إلى أنه يدرس شن هجمات عسكرية محدودة على إيران.

ونقلت رويترز يوم الجمعة عن مسؤولين من الجانبين ودبلوماسيين في الخليج وأوروبا قولهم إن طهران وواشنطن تتجهان بسرعة نحو صراع عسكري مع تضاؤل الآمال في حل دبلوماسي.

وقال ويتكوف إن الرئيس يشعر بفضول لمعرفة سبب عدم “استسلام” إيران حتى الآن وعدم موافقتها على كبح برنامجها النووي، في الوقت الذي تحشد فيه واشنطن قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وأضاف “لماذا، في ظل هذه الضغوط، ومع وجود كل هذه القوة البحرية الهائلة هناك… لماذا لم يأتوا إلينا ويقولوا ‘نعلن أننا لا نريد سلاحا، لذا إليكم ما نحن مستعدون لفعله’؟.. ومع ذلك، من الصعب نوعا ما أن ندفعهم إلى تلك المرحلة”.

* استعداد لتقديم تنازلات

قال بهنام بن طالبلو، كبير مديري برنامج إيران في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، إن القيادة الإيرانية تسعى حاليا لكسب الوقت من خلال المفاوضات.

وأضاف “ستستغل إيران هذا الوقت لأسباب مختلفة، منها تجنب توجيه ضربة عسكرية وتعزيز قدراتها النووية والصاروخية والعسكرية”.

وعلى الرغم من رفض طهران لمطلب الولايات المتحدة “وقف التخصيب تماما”، وهو ما شكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات السابقة، فقد أبدت استعدادها لتقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. وقدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي هذا المخزون بأكثر من 440 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، بما لا يبعد كثيرا عن نسبة 90 بالمئة التي تعتبر صالحة لصنع أسلحة.

وقال علي لاريجاني، المستشار المقرب من الزعيم الأعلى الإيراني، لقناة الجزيرة إن إيران مستعدة للسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مكثفة لإثبات عدم سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

وتطالب الوكالة إيران منذ شهور بالسماح بتفتيش ثلاثة مواقع نووية استهدفتها الولايات المتحدة في يونيو حزيران من العام الماضي، في ختام حملة قصف إسرائيلية استمرت 12 يوما. وأعلنت طهران منذ ذلك الحين توقفها عن تخصيب اليورانيوم.

وتظهر صور الأقمار الصناعية أن إيران سرّعت أعمالها في موقع أفادت تقارير بأن إسرائيل قصفته العام الماضي، ويقول خبراء إنها بنت في الآونة الأخيرة درعا خرسانية فوق منشأة جديدة في موقع عسكري حساس وغطته بالتربة.

* فوائد للجانبين

من المطالب الأمريكية فرض قيود على صواريخ طهران الباليستية بعيدة المدى وإنهاء دعمها لشبكة من الوكلاء المسلحين بالمنطقة.

وترفض إيران رفضا قاطعا بحث مسألة الصواريخ، وذكرت مصادر لرويترز أن “مسألة الوكلاء في المنطقة ليست خطا أحمر بالنسبة لطهران”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت السلطات الإيرانية إن من شأن الحل الدبلوماسي أن يحقق فوائد اقتصادية لطهران وواشنطن.

وقال المسؤول الإيراني إن طهران لن تتخلى عن السيطرة على مواردها النفطية والمعدنية.

وأضاف “في نهاية المطاف، يمكن للولايات المتحدة أن تكون شريكا اقتصاديا لإيران، لا أكثر. كما يمكن للشركات الأمريكية دائما المشاركة كمتعاقدين في حقول النفط والغاز الإيرانية”.

(إعداد محمد علي فرج ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)