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مسؤول كوري شمالي كبير التقى بوتين في موسكو

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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولا كوريا شماليا كبيرا في موسكو في وقت سابق هذا الأسبوع، على ما أوردت وسائل علام رسمية في بيونغ يانغ السبت.

وعُقد الاجتماع الخميس في اليوم الذي قالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أرسلت المزيد من القوات إلى روسيا لدعم جهودها الحربية في أوكرانيا، دون الكشف عن عديدها.

وأضافت استخبارات سيول أن كوريا الشمالية أعادت نشر جنودها على خط الجبهة في كورسك، حيث كانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن تلك القوات انسحبت بعد تكبدها خسائر فادحة. 

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إن ري هي يونغ، عضو المكتب السياسي وأمين اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري في كوريا الشمالية، التقى بوتين في الكرملين. 

وأضافت أن بوتين شكر كوريا الشمالية خلال الاجتماع على “دعمها الإيجابي للاتحاد الروسي”. 

وأكد الكرملين الاجتماع في بيان الخميس. 

ولم تعترف موسكو ولا بيونغ يانغ رسميا بنشر جنود كوريين شماليين للقتال ضد أوكرانيا. 

وعززت الدولتان تعاونهما العسكري منذ الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا عام 2022.

وعبر زعماء أوروبيون عن دعمهم لفولوديمير زيلينسكي الجمعة بعد أن ألقت مشادة تلفزيونية في البيت الأبيض بين الرئيس الأوكراني والرئيس الأميركي دونالد ترامب شكوكا حول الجهود المبذولة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كدل/غد/ص ك

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