The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مستشار لخامنئي: سنستهدف أمريكا وإسرائيل إذا تعرضنا لأي عمل عسكري من واشنطن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إن أي عمل عسكري أمريكي سيقابله استهداف إيران للولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمها.

وتأتي تعليقاته بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية، محذرا من أن الهجوم الأمريكي التالي سيكون أشد سوءا بكثير.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية