مستشار لخامنئي: سنستهدف أمريكا وإسرائيل إذا تعرضنا لأي عمل عسكري من واشنطن

28 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال علي شمخاني مستشار الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في منشور على منصة إكس اليوم الأربعاء إن أي عمل عسكري أمريكي سيقابله استهداف إيران للولايات المتحدة وإسرائيل ومن يدعمها.

وتأتي تعليقاته بعد أن حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران اليوم الأربعاء على العودة إلى طاولة المفاوضات وإبرام اتفاق بشأن الأسلحة النووية، محذرا من أن الهجوم الأمريكي التالي سيكون أشد سوءا بكثير.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )