مشاهير يدعمون حملتي هاريس وترامب

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تعقد كامالا هاريس ودونالد ترامب تجمعات انتخابية في نهاية الأسبوع في ولايتي بنسلفانيا وميشيغان الحاسمتين، يُعبّر خلالها مشاهير عن دعمهم لكل من المرشحة الديموقراطية للبيت الأبيض ومنافسها الجمهوري، في انتخابات تشهد منافسة هي الأشد في تاريخ الولايات المتحدة.

وستظهر الديموقراطية على منصة ظهر السبت مع ليزو، ثم مساء مع آشر وهما فنانان مشهوران جدا في عالم الموسيقى.

من جهته وضع مالك منصة “إكس” وشركتَي “تيسلا” و”سبايس إكس” إيلون ماسك قدراته المالية في خدمة دونالد ترامب، وبدأ جولة سريعة في ولاية بنسلفانيا لحشد ناخبين له. وسيخاطب ماسك سكان هاريسبرغ في الولاية التي يقصدها المرشحان نظرا لأهميتها في السباق الانتخابي إلى البيت الأبيض.

– ماكدو –

ويقوم دونالد ترامب بحملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا يومي السبت والأحد.

ويعتزم ترامب لعب دور موظف في ماكدونالدز لفترة وجيزة خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف السخرية من كامالا هاريس التي يقول إنها كذبت عندما قالت إنها عملت في شبابها في أحد مطاعم الوجبات السريعة التابعة للسلسلة.

ومن المقرر أن تعقد نائبة الرئيس الأميركي التي ستحتفل بعيد ميلادها الستين الأحد، أول لقاء انتخابي لها السبت في ديترويت في ولاية ميشيغان إحدى الولايات الصناعية الثلاث الرئيسية تاريخيا في الشمال، والتي ركزت عليها جهودها طوال الأسبوع.

وهناك، ستنضم إليها ليزو، عازفة الفلوت ومغنية الراب البالغة 36 عاما المولودة في ديترويت. وأعلنت ليزو أنها صوتت مبكرا للمرشحة التي يمكن أن تصبح أول امرأة تفوز بالسباق إلى البيت الأبيض في انتخابات 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقد يتحقق هذا الهدف إذا تمكنت كامالا هاريس من الفوز في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان.

وجال دونالد ترامب وكامالا هاريس في أنحاء ولاية ميشيغان الجمعة، وتبادلا اتهامات لاذعة في حملة تزداد حدة.

وعادت المرشحة الديموقراطية مجددا إلى موضوع عمر منافسها. وقالت “إذا كنت منهكا في حملتك الانتخابية، فهذا يثير تساؤلات حول قدرتك على تولي أصعب وظيفة في العالم”.

وردّ ترامب نافيا تقارير أفادت بأنه ألغى مقابلات. وقال غاضبا إن هاريس “خاسرة ولديها طاقة أقل من طاقة أرنب”.

– دعم أوباما –

ومساء السبت، ستكون المرشحة الديموقراطية في ولاية أخرى حاسمة ومتنازع عليها هي جورجيا.

وستلقي كامالا هاريس خطابا في أتلانتا، حيث سينضم إليها نجم الـ “ار إند بي” آشر.

وسيشجع كلاهما الناخبين على التصويت مبكرا. وبدأ التصويت المبكر الثلاثاء وشهد إدلاء مليون شخص بأصواتهم خلال أربعة أيام في الولاية.

وفي الجانب الآخر من البلاد، سيقوم الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بحملة انتخابية لصالح كامالا هاريس السبت في لاس فيغاس.

وقال أوباما الجمعة خلال اجتماع في توكسون في ولاية أريزونا “لا نحتاج إلى أن نرى ماذا سيقدم دونالد ترامب الأكبر سنا والأكثر جنونا، والمنفلت من عقاله”.

اسه/س ح/ص ك