مشتبه في زرعه عبوة ناسفة في قاعدة أميركية يفرّ إلى الصين (أف بي آي)
أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كاش باتيل الخميس أن رجلا يُشتبه في زرعه عبوة ناسفة بدائية الصنع في قاعدة عسكرية في ولاية فلوريدا تضم القيادة المركزية الأميركية، فرّ إلى الصين.
ويُتهم ألين تشنغ، وفق لائحة اتهام كُشف عنها الخميس، بزرع عبوة ناسفة في وقت سابق من هذا الشهر عند مركز الزوار في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا بولاية فلوريدا.
وتُعد القاعدة مقرا للقيادة المركزية الأميركية المسؤولة عن العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بما في ذلك إدارة الحرب ضد إيران، كما تضم أيضا قيادة العمليات الخاصة الأميركية.
وكان مركز الزوار في القاعدة أُغلق لفترة وجيزة في 16 آذار/مارس، عقب العثور على طرد مشبوه.
وقال باتيل في منشور على منصة “إكس” إن اتهامات وُجّهت أيضا إلى شقيقة المشتبه به، آن ماري تشنغ، وهي قيد الاحتجاز.
وتواجه تهمة العبث بالأدلة ومساعدة شقيقها على الإفلات من الاعتقال.
ويُلاحق ألين تشنغ بتهم محاولة الإضرار بممتلكات حكومية، وصنع وحيازة جهاز تدميري بشكل غير قانوني.
وأضاف باتيل أن المشتبه به “موجود حاليا في الصين”.
كل/ع ش/ب ق