مصادر: أمريكا تلغي اجتماعات مع قائد الجيش اللبناني بسبب بيان عن إسرائيل

بيروت(رويترز) – قال مسؤولون لبنانيون مطلعون إن الولايات المتحدة ألغت اجتماعات كانت مقررة في واشنطن مع قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بعد اعتراضها على بيان أصدره الجيش يوم الأحد بشأن التوتر الحدودي مع إسرائيل.

وقال مسؤول أمني لبناني لرويترز إن الإلغاء كان “مفاجئا وصادما” مما دفع قائد الجيش إلى إلغاء الزيارة. وكان من المقرر أن يصل هيكل إلى واشنطن اليوم الثلاثاء لعقد اجتماعات بشأن المساعدات العسكرية والتعاون الأمني على الحدود.

ولم ترد السفارة الأمريكية في بيروت بعد على طلب للتعليق.

وتعد واشنطن داعما رئيسيا للجيش اللبناني، إذ قدمت دعما بأكثر من ثلاثة مليارات دولار على مدى العشرين عاما الماضية في سياسة تهدف إلى دعم مؤسسات الدولة في بلد تهيمن فيه منذ زمن طويل جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وقال الجيش في بيان يوم الأحد “يصر العدو الإسرائيلي على انتهاكاته للسيادة اللبنانية، مسببا زعزعة الاستقرار في لبنان، ومعرقلا استكمال انتشار الجيش في الجنوب”.

واستنكر الجيش في البيان “استهداف (إسرائيل) دورية لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل” وأكد أنه يعمل “بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حد للانتهاكات والخروقات المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي، التي تستلزم تحركا فوريا كونها تمثل تصعيدا خطيرا”.

ويحتل الجيش الإسرائيلي خمسة مواقع داخل لبنان وينفذ بشكل متكرر غارات جوية في جنوب البلاد يقول إنها تستهدف مقاتلي حزب الله.

وتوصلت إسرائيل ولبنان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل عام ينص على عدم امتلاك الجماعة اللبنانية أي أسلحة في الجنوب وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من لبنان.

وبموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة وفرنسا، يتعين على القوات المسلحة اللبنانية مصادرة “جميع الأسلحة غير المصرح بها”، بداية من المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني، وهي المنطقة الأقرب إلى إسرائيل.

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن الاتفاق ينطبق فقط على المنطقة الواقعة إلى الجنوب من نهر الليطاني.

وتتهم إسرائيل حزب الله بمحاولة إعادة التسلح، في حين تتهم الحكومة اللبنانية إسرائيل بانتهاك الاتفاق بعدم الانسحاب والاستمرار في تنفيذ الغارات الجوية.

وقالت السناتور الأمريكية المنتمية للحزب الجمهوري جوني إرنست إنها تشعر “بخيبة أمل” من موقف الجيش اللبناني. وأضافت “(هم) شريك استراتيجي، وكما ناقشت مع قائد الجيش في آب أغسطس، منحت إسرائيل لبنان فرصة حقيقية للتخلص من إرهابيي جماعة حزب الله المدعومة من إيران”.

وأضاف “بدلا من اغتنام هذه الفرصة والعمل معا لنزع سلاح حزب الله… يحمل قائد الجيش المسؤولية لإسرائيل بطريقة مخزية”.

