مصادر: إسرائيل ترفض عرض لبنان لإجراء محادثات مباشرة

من مايا الجبيلي

بيروت 13 مارس آذار (رويترز) – رفضت إسرائيل عرضا تاريخيا من لبنان لإجراء محادثات مباشرة، واعتبرته متأخرا جدا وغير كاف من حكومة تشاركها هدف نزع سلاح جماعة حزب الله لكنها لا تستطيع التحرك ضد الجماعة اللبنانية المدججة بالسلاح دون المخاطرة باندلاع حرب أهلية.

وعبر الرئيس اللبناني جوزاف عون عن استعداد الدولة لبدء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل خلال الأيام المقبلة، سعيا إلى إنهاء الصراع الذي اندلع في الثاني من مارس آذار عندما دخلت جماعة حزب الله الحرب الإقليمية دعما لإيران.

وقال مصدران مطلعان على موقف عون إنه بدأ في تعيين وفد تفاوضي وذهب في بعض الاجتماعات الخاصة إلى حد القول إنه مستعد للتحرك نحو تطبيع العلاقات.

وردا على سؤال عن التطبيع، قال مصدر ثالث مطلع على موقف عون “كل شيء مطروح على الطاولة”.

ويعكس موقف الدولة اللبنانية مستويات غير مسبوقة من المعارضة الداخلية لوضع حزب الله بوصفه جماعة مسلحة. وحظرت الحكومة الأسبوع الماضي على الجماعة القيام بأي أنشطة عسكرية.

ولكن مع استمرار حزب الله في امتلاك ترسانة قوية وتلقيه دعما من جانب عدد كبير من الطائفة الشيعية في لبنان، قد يكون تنفيذ القرار صعبا على دولة لبنانية ضعيفة تواجه حاليا واحدة من أكثر لحظاتها خطورة منذ الحرب الأهلية التي دامت من 1975 إلى 1990.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، أبلغ عون الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة بأنه لم يتلق ردا على عرضه.

* لبنان يُنظر إليه على أنه يفتقر إلى المصداقية

قبل بضع سنوات فقط، كان مثل هذا العرض من رئيس لبناني سيشكل مبادرة دبلوماسية كبرى، وفرصة للولايات المتحدة لتعلن نجاحها في إنهاء ما يقرب من 80 عاما من العداء بين البلدين.

وقالت ثلاثة مصادر هم مسؤول لبناني ومسؤولان أجنبيان إن اقتراح عون لم يلق اهتماما يذكر من المسؤولين الإسرائيليين أو الأمريكيين.

وذكرت جميع المصادر أن عجز لبنان عن كبح جماح حزب الله خلال العام الماضي ومنع هجوم الجماعة في الثاني من مارس آذار ترك بيروت بلا مصداقية وبلا شيء ملموس لتقدمه على طاولة المفاوضات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لصحيفة تايمز أوف إسرائيل هذا الأسبوع إن إسرائيل مستعدة للحوار مع الحكومة اللبنانية من أجل تطبيع العلاقات.

وأضاف “لكن المشكلة الحالية هي أن الحوار مع الحكومة اللبنانية لا يمكنه وقف إطلاق النار من الأراضي اللبنانية”.

وذكر سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع أن إسرائيل لا يمكنها التفاوض مع لبنان “بينما الصواريخ تتساقط على حدودنا الشمالية”.

وقال “حان الوقت لاتخاذ قرار، هل سيكتفي لبنان بالإعلانات أم سيتحرك؟”

ولم ترد الرئاسة اللبنانية ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا وزارة الخارجية الإسرائيلية ولا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طلبات للتعليق بعد.

مسؤول أمريكي: واشنطن ترى أن الفرصة ضاعت

على مدار العام الماضي، كانت السلطات اللبنانية تتحرك بحذر لمصادرة أسلحة الجماعة في جنوب البلاد.

وكانت مثل تلك الخطوات يصعب تخيلها قبل بضع سنوات، عندما كانت جماعة حزب الله في ذروة قوتها وتمارس نفوذا هائلا على النظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان.

لكن هذه الإجراءات حققت نتائج متباينة.

فقد تمكن حزب الله من قضاء أشهر في إعادة التسلح، بل ووضع صواريخ جديدة في جنوب لبنان، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش اللبناني أنه فرض سيطرة عملياتية كاملة على المنطقة.

وبعد اندلاع الحرب الجديدة، ذكرت مصادر أمنية لبنانية لرويترز أن السلطات اللبنانية اعتقلت نحو 50 شخصا بتهمة حمل أسلحة دون ترخيص في جنوب لبنان وبالقرب من بيروت، قائلة إن المعتقلين يشتبه في أنهم أعضاء في حزب الله.

لكن المصادر قالت إنه سرعان ما أُفرج عن عدد منهم بعد دفع غرامة بسيطة.

وقال مسؤول لبناني إن لبنان حاول التواصل مع مسؤولين أمريكيين هذا الأسبوع لتقديم عرض بشأن المفاوضات، لكن محاولتهم قوبلت بالرفض.

وأضاف المسؤول “قالوا إن 2025 كان فرصتنا لمواجهة حزب الله ولم نفعل ذلك، لذا لا يوجد ما يمكنهم فعله حاليا”.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على عملية صنع السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط لرويترز إن واشنطن ليس لديها سوى هامش ضئيل للتعامل مع لبنان نظرا لحربها الحالية مع إيران، وإنها تسمح لإسرائيل بالتعامل مع لبنان كما تراه مناسبا.

* حرب مع إسرائيل أم حرب داخلية

قال دانون لمجلس الأمن إن إسرائيل لا تزال تريد أن ترى القوات اللبنانية تفكك مواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لحزب الله وتصادر أسلحة الجماعة.

وتجنب الجيش المواجهة المباشرة مع حزب الله، خوفا من تأجيج التوتر مع الطائفة الشيعية وتفكك الجيش الذي انقسم خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما.

وقال مايكل يونج من مركز كارنيجي للشرق الأوسط لرويترز “هذه هي المشكلة، لبنان لا يستطيع الوفاء بوعوده. وأنا أتفهم ذلك. فهذا مجتمع متعدد الطوائف، ولا يستطيع لبنان أن يتحمل إعلان الحرب على طائفة ما”.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)