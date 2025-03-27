مصادر: مصر ترى إشارات إيجابية بشأن محادثات وقف إطلاق النار بغزة

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من نيرة عبد الله ويمنى إيهاب

القاهرة (رويترز) – أفادت مصادر أمنية لرويترز يوم الخميس بأن مصر، التي تتوسط في مفاوضات غزة، تلقت مؤشرات إيجابية من إسرائيل بشأن مقترح جديد لوقف إطلاق النار يشمل مرحلة انتقالية.

وأضافت المصادر أن المقترح ينص على إطلاق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) سراح خمسة رهائن إسرائيليين أسبوعيا.

كانت قناة القاهرة الإخبارية التابعة للدولة قد ذكرت في وقت سابق يوم الخميس أن وفدا أمنيا من مصر توجه إلى الدوحة لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة والتحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وتصاعد العنف في غزة منذ 18 مارس آذار عندما انهار اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في يناير كانون الثاني، مما وضع نهاية لفترة هدوء نسبي دامت شهرين.

وعند سؤاله عن الاقتراح الأخير، قال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة “هناك بعض العروض التي تبدو أفضل من العروض السابقة”.

وعندما سئل عما إذا كان يتوقع الإعلان عن تحقيق انفراجة يوم الخميس قال إن الأمر لم يستكمل بعد.

ولم يصدر بعد أي رد من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاقتراح، لكن متحدثا باسمه قال إنه لا يوجد حاليا أي وفد إسرائيلي في الدوحة.

وتبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق الذي صمد إلى حد كبير منذ يناير كانون الثاني ومنح سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس من الحرب.

وتتهم حماس إسرائيل بتعريض جهود الوسطاء الرامية للتفاوض على اتفاق دائم لإنهاء القتال للخطر. ولا تزال الحركة الفلسطينية تحتجز 59 من أكثر من 250 رهينة تقول إسرائيل إن مقاتلي الحركة اقتادوهم إلى القطاع خلال هجومها عليها في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول إسرائيل إنها مستعدة لتمديد وقف إطلاق النار مؤقتا إذا أطلقت حماس سراح المزيد من الرهائن، لكن دون الانتقال بعد إلى المرحلة الثانية من الاتفاق والتي ستتفاوض خلالها على إنهاء الحرب تماما.

وقالت إسرائيل أيضا إنها لن تقبل بوجود حماس في القطاع، وأضافت أنها تريد تمديد المرحلة الأولى المؤقتة من وقف إطلاق النار، وهو اقتراح أيده المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وذكر مسؤولون صحيون في غزة أن أكثر من 50 ألف فلسطيني قُتلوا في القطاع.