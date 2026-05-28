مصدر: أمريكا وإيران توصلتا إلى تفاهم بشأن تمديد الهدنة 60 يوما

28 مايو أَيَّار (رويترز) – ذكر مصدر مطلع لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يُصدّق عليها بعد.

وكان موقع أكسيوس أول من نشر الخبر.

وقالت إدارة ترامب مرارا إنها على وشك إبرام اتفاق لوقف القتال، إلا أن إيران قللت من شأن هذه التصريحات.

وفي الأيام الأخيرة، تعرّض ترامب لضغوط من المتشددين في حزبه، الذين حثّوه على عدم إبرام أي اتفاق لا يتناول على الفور برنامج إيران النووي.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )