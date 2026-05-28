The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مصدر: أمريكا وإيران توصلتا إلى تفاهم بشأن تمديد الهدنة 60 يوما

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

28 مايو أَيَّار (رويترز) – ذكر مصدر مطلع لرويترز أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يُصدّق عليها بعد.

وكان موقع أكسيوس أول من نشر الخبر.

وقالت إدارة ترامب مرارا إنها على وشك إبرام اتفاق لوقف القتال، إلا أن إيران قللت من شأن هذه التصريحات.

وفي الأيام الأخيرة، تعرّض ترامب لضغوط من المتشددين في حزبه، الذين حثّوه على عدم إبرام أي اتفاق لا يتناول على الفور برنامج إيران النووي.

وأحجم البيت الأبيض عن التعليق.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية