مصدر: الوفد الإسرائيلي غادر الدوحة بعد لقاء الوسطاء القطريين بشأن غزة

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(رويترز) – قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إن وفدا إسرائيليا بقيادة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع غادر الدوحة بعد اجتماع مع الوسطاء القطريين بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أن برنياع عاد إلى إسرائيل للتشاور مع الحكومة.

واكتسبت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن زخما يوم الجمعة بعد أن قدمت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) اقتراحا معدلا بشأن بنود اتفاق سبق طرحه وبعد أن قالت إسرائيل إنها ستستأنف المفاوضات المتوقفة.