مصدران: ترامب سحب مرشحه لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط

2دقائق

واشنطن (رويترز) – قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب ترشيح جويل رايبورن، الذي كان مبعوثا لسوريا خلال ولاية ترامب الأولى في البيت الأبيض، لمنصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.

كان الرئيس الجمهوري قد رشح رايبورن في فبراير شباط للمنصب المشرف على السياسة المتعلقة بالشرق الأوسط. وعقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جلسة لتأكيد تعيينه في مايو أيار.

لكن السناتور الجمهوري راند بول والديمقراطيين في اللجنة عبروا عن مخاوف بشأن ترشيح رايبورن، وأجرت اللجنة تصويتا غير معتاد الأسبوع الماضي لصالح المضي قدما في الترشيح فقط، ولم توص مجلس الشيوخ بكامله بتعيينه.

وقال أحد المصدرين إن رايبورن لم يحصل على ما يكفي من الأصوات للمضي قدما وإن الإدارة ستمضي في اتجاه مختلف.

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد تساءلوا عما إذا كان رايبورن قد تورط في تضليل المسؤولين الأمريكيين بشأن عدد القوات الأمريكية في سوريا خلال فترة ولاية ترامب الأولى. وقال رايبورن في جلسة الاستماع إنه لم يكن له أي دور في أي خداع.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق على سحب الترشيح الذي كان موقع أكسيوس أول من كشف عنه.

وعمل رايبورن في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب الأولى.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية)