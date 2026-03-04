مصدران: مجتبى خامنئي على قيد الحياة ويُرجح أن يخلف والده

من باريسا حافظي وبيشا ماجد

دبي/القدس 4 مارس آذار (رويترز) – قال مصدران إيرانيان لرويترز اليوم الأربعاء إن مجتبى خامنئي نجل الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي نجا من الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية التي أودت بحياة والده، ويُرجح أن يخلف والده.

ومع دوي انفجارات جديدة في طهران، من غير المؤكد أن تشيع جنازة خامنئي (86 عاما) الذي قُتل في غارة إسرائيلية يوم السبت في أول عملية اغتيال لحاكم دولة بضربة جوية. وكان من المتوقع أن يسجى جثمانه في مصلى طهران الكبير بدءا من مساء اليوم الأربعاء، لكن وسائل الإعلام الرسمية أفادت بتأجيل مراسم التشييع.

وواصلت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجوم على إيران اليوم الأربعاء في إطار حملة وصفها قائد عسكري أمريكي كبير بأنها تسبق الجدول الزمني للخطة الموضوعة.

وتحول الهبوط في الأسواق العالمية إلى موجة بيع حادة في آسيا، شملت انهيارا غير مسبوق في سول، مع عدم اقتناع المستثمرين بتأكيدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعيد فتح أهم ممر شحن في العالم بسرعة ويفرج عن النفط والغاز العالق في الشرق الأوسط.

وقال المصدران الإيرانيان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن مجتبى (56 عاما) لم يكن في طهران أثناء الغارات التي قتلت أيضا زوجة الزعيم الأعلى وابنا آخر له وعددا من كبار الشخصيات العسكرية والقادة.

وذكرت إيران أن مجلس الخبراء المكلف باختيار الزعيم الأعلى الجديد سيعلن قراره قريبا، وهي المرة الثانية فقط التي يعلن فيها عن قرار مماثل منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية في عام 1979.

وقال آية الله أحمد خاتمي، وهو عضو في المجلس، للتلفزيون الرسمي “سيتم تحديد الزعيم الأعلى في أقرب فرصة، ونحن على وشك التوصل إلى قرار رغم أن الوضع في البلاد وضع حرب”. وأضاف أنه تم تحديد المرشحين بالفعل، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.

وقالت إسرائيل إنها ستلاحق أي شخص يتم اختياره.

وذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “كل قائد يعينه النظام الإيراني الإرهابي لمواصلة وقيادة خطة تدمير إسرائيل وتهديد الولايات المتحدة والعالم الحر ودول المنطقة وقمع الشعب الإيراني سيكون هدفا واضحا للتصفية… لا يهم اسمه أو مكان اختبائه”.

وقالت إسرائيل إنها قصفت أهدافا في إيران لليوم الخامس على التوالي. وأسقطت طائرة مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-35 طائرة إيرانية من طراز ياك-130 فوق طهران، في ما يعتقد أنها أول مرة تسقط فيها مقاتلة إف-35 من الجيل الجديد طائرة مأهولة خلال معركة جوية.

* مجتبى هو المرشح الأوفر حظا

من بين المرشحين الآخرين لمنصب الزعيم الأعلى حسن خميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية وأحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي جرى تهميشه خلال العقود الماضية.

لكن يبدو أن مجتبى هو المرشح الأوفر حظا، وقد رسخ نفوذه في عهد والده كشخصية بارزة في أجهزة الأمن والإمبراطورية التجارية الواسعة التي تسيطر عليها. وسيحمل اختياره رسالة مفادها أن التيار المتشدد ما زال ممسكا بزمام الأمور بقوة.

واحتفل بعض الإيرانيين علنا بوفاة خامنئي، الذي قتلت قوات الأمن في عهده آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة قبل أسابيع فقط في أكبر اضطرابات داخلية تشهدها البلاد منذ الثورة الإيرانية.

لكن إيرانيين غاضبين من الحكومة استبعدوا خروج أي مظاهر احتجاجية مع استمرار تساقط القنابل.

وقالت فرح (45 عاما) عبر الهاتف من طهران “ليس لدينا مكان نذهب إليه لنحتمي من الغارات، فكيف نخرج للاحتجاج؟”.

وأضافت أن الحرس الثوري وقوة الباسيج “منتشرون في كل مكان، سيقتلوننا، أكره هذا النظام، لكن علي أولا أن أفكر في سلامة طفلي (الاثنين)”.

ورغم الآمال الأمريكية في البداية في إطاحة سريعة وحاسمة بنظام الحكم الذي يقوده رجال الدين في طهران، واصلت إيران هجماتها على إسرائيل ودول الخليج العربي التي تستضيف قواعد أمريكية.

وقال الأميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية، الذي يقود الحملة، إن 50 ألف جندي و200 طائرة وحاملتي طائرات يشاركون في “ضربات على مدار الساعة في إيران من قاع البحر إلى الفضاء والفضاء الإلكتروني”، وهناك أصول أخرى في الطريق.

* “مهاجمة الأشياء التي يمكن أن تهاجمنا”

ذكر كوبر أن الدفاعات الجوية الإيرانية انهارت بشكل كبير، وأن أسطولها البحري لم يعد يمتلك سفنا قتالية في الممرات المائية الرئيسية بعد غرق 17 سفينة، وأنه جرى قصف أكثر من ألفي هدف في إيران.

وأضاف “تقييمي العام للعمليات هو أننا نسبق خطتنا… ببساطة، نركز على مهاجمة الأشياء التي يمكن أن تهاجمنا”.

وذكر شهود داخل إسرائيل أن صفارات الإنذار دوت واهتزت مبان بعد اعتراض صواريخ قادمة من إيران.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع شن طهران هجمات على سفن ومنشآت طاقة، مما أدى إلى إغلاق الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وتوقفت عشرات السفن في الخليج. وأوقفت قطر، إحدى أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، إنتاجها. وخفض العراق إنتاجه النفطي أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي إن البحرية الأمريكية ربما تبدأ في مرافقة ناقلات النفط عبر المضيق إذا لزم الأمر. وأبدى مالكو سفن ومحللون شكوكا في إن ذلك يكفي لمنع ارتفاع الأسعار أو ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تخصيص سفن لهذه المهمة دون تعريضها لهجمات محتملة.

وسيواجه ترامب تداعيات سياسية إذا استمر ارتفاع أسعار الطاقة، في الوقت الذي يسعى فيه حزبه الجمهوري للاحتفاظ بالسلطة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس والتي ستجرى في نوفمبر تشرين الثاني.

