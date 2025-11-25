مصدر تركي: مصر وتركيا وقطر تناقش المرحلة الثانية من اتفاق غزة

أنقرة (رويترز) – قال مصدر تركي إن رئيس المخابرات التركية التقى مع نظيره المصري ووزير الخارجية القطري في القاهرة يوم الثلاثاء لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وزيادة الجهود المشتركة بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر “خلال الاجتماع، اتفقوا أيضا على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع مركز التنسيق المدني العسكري لإزالة جميع العراقيل من أجل ضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع المزيد من الانتهاكات”.

وذكر المصدر أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا أيضا التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق.

