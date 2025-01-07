مصرع 32 شخصا على الأقل من جراء زلزال عنيف في التيبت

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سقط 32 قتيلا على الأقلّ وانهارت مبان عدّة من جراء زلزال عنيف ضرب صباح الثلاثاء منطقة التيبت في جبال الهيمالايا في جنوب غرب الصين وشعر به السكان في النيبال المجاورة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن السلطات المحلية إنّ “32 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 38 آخرون بجروح” من جرّاء الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات وضرب كانتون دينغري في الساعة 9:05 صباحا (01:05 ت غ).

وكانت حصيلة أولية أفادت بسقوط تسعة قتلى على الأقلّ في الكانتون الواقع على الحدود مع النيبال.

وأضافت شينخوا “لقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال” الذي قدّرت الهيئة الصينية لرصد الزلزال قوّته بـ6,8 درجات.

وضرب الزلزال كانتون دينغري قرب الحدود مع النيبال في الساعة 09,05 (01,05 ت غ).

من جهتها، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال بـ7.1 درجة.

وشعر بالزلزال سكّان أماكن بعيدة مثل كاتماندو عاصمة النيبال.

وقالت القناة التلفزيونية الصينية الرسمية “سي سي تي في” إنّ “الهزّات الأرضية كانت قوية جدا في منطقة دينغري وما حولها وقد انهار العديد من المباني بالقرب من مركز الزلزال”.

– “هزات ارتدادية” –

وأشارت إلى أنه تمّ تسجيل “هزّات ارتدادية متعدّدة” أعنفها بقوة 4.4 درجات.

وبحسب شينخوا فقد تفقّدت السلطات المحلية مختلف البلديات في الكانتون “لتقييم تداعيات الزلزال”.

ويقع هذا الكانتون في إقليم التيبت على ارتفاعات شاهقة، ويبلغ عدد سكّانه حوالي 62000 نسمة ولا يبعد كثيرا عن الجانب الصيني من جبل إيفرست.

وأظهرت مقاطع فيديو بثّتها شبكة “سي سي تي في” منازل بيضاء اللون وقد تحطمّت جدرانها وانهارت أسقفها وتناثر قسم من حجارتها على الأرض.

وأظهرت مشاهد أخرى عناصر من فرق الإطفاء بخوذاتهم وملابسهم البرتقالية يهرعون نحو موقع الكارثة.

وفي النيبال المجاورة، شعر سكّان العاصمة كاتماندو بهزّات أرضية قوية ناجمة عن الزلزال

ويبعد مركز الزلزال حوالى 93 كلم من لوبوش، المدينة النيبالية الواقعة على الحدود مع الصين

وفي كاتماندو، أفاد مراسلو فرانس برس أنّ الكثير من المباني اهتزّت في العاصمة النيبالية الواقعة على بُعد أكثر من 200 كلم إلى الجنوب الشرقي.

كما وقعت هزّات أرضية وسلسلة هزّات ارتدادية في المناطق النيبالية المحيطة بلوبوش في الجبال العالية قرب جبل إيفرست.

وقال جاغات براساد بوسال المسؤول الحكومي في منطقة نامتشي النيبالية الواقعة قرب جبل إيفرست “لقد اهتزّت الأرض بقوة هنا. والجميع مستيقظون، لكنّنا لم نسجّل أيّ أضرار بعد”.

وتقع النيبال على صدع جيولوجي رئيسي تشكّلت منه جبال الهيمالا. وتعدّ الزلازل أمرا متكرّر الحدوث في هذه المنطقة.

وفي 2015، سقط حوالى تسعة آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف جريح في النيبال من جراء زلزال بقوة 7,8 درجات أسفر عن تدمير أكثر من نصف مليون منزل.

وعلى الرّغم من أنّ الزلازل شائعة في هذه المنطقة، إلا أنّ زلزال الثلاثاء هو أقوى زلزال يتمّ تسجيله منذ خمس سنوات في دائرة شعاعها 200 كيلومتر، بحسب ما مركز رصد الزلازل الصيني.

يس/بم