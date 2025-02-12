مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

مصرع 38 شخصا على الأقل في اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في المكسيك

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت السلطات المكسيكية الثلاثاء أنّ 38 شخصا على الأقلّ لقوا مصرعهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق البلاد السبت ونجم عن اصطدام شاحنة بحافلة ركاب، في أول حصيلة رسمية لضحايا هذه المأساة.

وقال جاكسون فيلاسيس، المدّعي العام لولاية كامبيتشي، للصحافيين إنّ الحادث أوقع 38 قتيلا، 36 منهم كانوا على متن الحافلة والاثنان الباقيان على متن الشاحنة.

وهذه أول حصيلة رسمية تنشرها السلطات لهذه الكارثة التي وقعت قبل ثلاثة أيام.

وأضاف المدّعي العام أنّ أربعة أشخاص آخرين قتلوا في الحادث وفقا لأقاربهم، لكنّ السلطات لم تتمكّن من العثور على جثثهم.

وأصيب تسعة أشخاص آخرين بجروح في الحادث المروري الذي يعدّ من بين الأفدح في البلاد في السنوات الأخيرة.

وحافلة الركاب المنكوبة تابعة لشركة “تورز أكوستا” وقد احترقت بالكامل من جراء الحادث، بحسب مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام مكسيكية رئيسية. 

وقالت الشركة إنّ الحادث وقع فجر السبت قرابة الساعة 2,45 (08,45 ت غ) عندما “اجتاحت شاحنة الطريق الذي كانت تسير عليه حافلتنا بين فيلا ديل سول وتيكولوتيلا”. 

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك “لقد فقدنا زملاء عزيزين جدا، وكذلك عملاء وأصدقاء”، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت الشركة أنّ “حافلتنا كانت بحالة ممتازة وقت وقوع الحادث، وكانت تسير بسرعة معتدلة”، مؤكدة أنّه “رغم المناورة التي قام بها سائقنا، فقد كان من المستحيل تجنّب الاصطدام” بالشاحنة التي خرجت عن مسارها.

وتسجّل المكسيك نحو 15 ألف حالة وفاة سنويا في حوادث الطرق، وفقا للأرقام الرسمية.

سم/بم

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
381 إعجاب
269 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية