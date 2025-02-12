مصرع 38 شخصا على الأقل في اصطدام شاحنة بحافلة ركاب في المكسيك

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أعلنت السلطات المكسيكية الثلاثاء أنّ 38 شخصا على الأقلّ لقوا مصرعهم في حادث مروري وقع في جنوب شرق البلاد السبت ونجم عن اصطدام شاحنة بحافلة ركاب، في أول حصيلة رسمية لضحايا هذه المأساة.

وقال جاكسون فيلاسيس، المدّعي العام لولاية كامبيتشي، للصحافيين إنّ الحادث أوقع 38 قتيلا، 36 منهم كانوا على متن الحافلة والاثنان الباقيان على متن الشاحنة.

وهذه أول حصيلة رسمية تنشرها السلطات لهذه الكارثة التي وقعت قبل ثلاثة أيام.

وأضاف المدّعي العام أنّ أربعة أشخاص آخرين قتلوا في الحادث وفقا لأقاربهم، لكنّ السلطات لم تتمكّن من العثور على جثثهم.

وأصيب تسعة أشخاص آخرين بجروح في الحادث المروري الذي يعدّ من بين الأفدح في البلاد في السنوات الأخيرة.

وحافلة الركاب المنكوبة تابعة لشركة “تورز أكوستا” وقد احترقت بالكامل من جراء الحادث، بحسب مقاطع فيديو بثّتها وسائل إعلام مكسيكية رئيسية.

وقالت الشركة إنّ الحادث وقع فجر السبت قرابة الساعة 2,45 (08,45 ت غ) عندما “اجتاحت شاحنة الطريق الذي كانت تسير عليه حافلتنا بين فيلا ديل سول وتيكولوتيلا”.

وأضافت في بيان نشرته على صفحتها في موقع فيسبوك “لقد فقدنا زملاء عزيزين جدا، وكذلك عملاء وأصدقاء”، دون مزيد من التفاصيل.

وأكدت الشركة أنّ “حافلتنا كانت بحالة ممتازة وقت وقوع الحادث، وكانت تسير بسرعة معتدلة”، مؤكدة أنّه “رغم المناورة التي قام بها سائقنا، فقد كان من المستحيل تجنّب الاصطدام” بالشاحنة التي خرجت عن مسارها.

وتسجّل المكسيك نحو 15 ألف حالة وفاة سنويا في حوادث الطرق، وفقا للأرقام الرسمية.

سم/بم