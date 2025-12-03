The Swiss voice in the world since 1935
مصرف إتش إس بي سي يستكمل إعادة هيكلة القيادة مع تسمية رئيس جديد

أعلن مصرف إتش إس بي سي الأربعاء تعيين براندن نيلسون رئيسا جديدا لمجلس إدارته، ليستكمل البنك البريطاني بذلك عملية إعادة هيكلة شاملة في قيادته.

يخلف نيلسون (76 عاما)، وهو خبير مخضرم في قطاع المال، مارك تاكر الذي أمضى ثمانية أعوام في إدارة المصرف الذي يركز أعماله في الأسواق الآسيوية.

وقد غيّر “إتش إس بي سي” (HSBC) الذي يتخذ من لندن مقرا له، رؤساءه التنفيذيين في أيلول/سبتمبر 2024، إذ حلّ جورج الحديري مكان نويل كوين الذي شغل المنصب لنحو خمس سنوات. 

ونقل بيان تعيين نيلسون عن الرئيس الجديد قوله “أتطلع إلى مواصلة العمل مع مجلس الإدارة وجورج وفريق الإدارة الأوسع لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية والمالية”. 

أجرى البنك في عهد كوين وتاكر عملية إعادة هيكلة كبرى شملت تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وأشرف فريق الإدارة العليا على توجه المصرف نحو آسيا، حيث تُحقق غالبية الإيرادات.

وكان نيلسون الذي تولى سابقا منصبا قياديا رفيعا في شركة كي بي إم جي (KPMG)، مستشارا ومدققا ماليا للبنوك الدولية، رئيسا بالانابة للمصرف البريطاني منذ تشرين الأول/أكتوبر.

 كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجموعة الطاقة البريطانية “بي بي” (BP).

وعقب إعلان تعيين نيلسون، انخفضت أسهم إتش إس بي سي بنسبة 1,1% في التعاملات المبكرة على مؤشر فوتسي 100 في لندن.

تظهر أحدث بيانات إتش إس بي سي انخفاضا في الأرباح في الربع الثالث، إذ تأثر صافي أرباح البنك سلبا بالأحكام القانونية المتعلقة بعملية الاحتيال الاستثماري الضخمة التي ارتكبها برنارد مايدوف. 

تأسس المصف في هونغ كونغ وشنغهاي عام 1865، ولكنه يتخذ من بريطانيا مقرا له منذ 1993.

بسب/غد/كام

