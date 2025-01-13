مطار الشارقة يستقبل أكثر من 17 مليون مسافر في 2024

afp_tickers

1دقيقة

كشفت هيئة مطار الشارقة الدولي أن إجمالي عدد المسافرين الذين استقبلهم المرفق على مدار العام الماضي بلغ أكثر من 17 مليون مسافر، ما يمثل ارتفاعا جديدا في حركة المسافرين بلغت نسبته 11,4 في المئة.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن عدد المسافرين في العام 2024 بلغ “17 مليونا و101 ألف و725 مسافرا، مقارنة بإجمالي 15 مليونا و356 ألفا 212 مسافرا في العام 2023”.

وأكد رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي سالم المدفع أن “النتائج الإيجابية والقياسية التي حققها مطار الشارقة على صعيد الأداء الرئيسي والمبادرات المنفذة والإنجازات المؤسسية تعكس مكانته الراسخة كمحور عالمي للنقل الجوي والخدمات اللوجستية”.

وأضاف أن هناك خططا استراتيجية “لرفع الطاقة الاستيعابية إلى 25 مليون مسافر سنويا بنهاية العام 2027”.