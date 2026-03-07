مطار دبي يعلق لفترة وجيزة عملياته بعد عملية اعتراض في أجوائه

علق مطار دبي، الأكثر ازدحاما في العالم من حيث حركة الطيران الدولي، السبت جميع عملياته لفترة وجيزة ثم استأنفها جزئيا، بعد عملية اعتراض في الأجواء فوقه خلال هجمات إيرانية.

وأعلن المطار في بيان عبر إكس “استأنفنا العمليات جزئيا اعتبارا من اليوم 7 آذار/مارس مع تشغيل بعض الرحلات من مطار دبي الدولي (ومطار) دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي”.

وأضاف المطار متوجها إلى المسافرين “نحثّكم على عدم التوجه إلى المطار ما لم تتواصل معكم شركة الطيران الخاصة بكم لتأكيد رحلتكم حيث قد تستمر الجداول في التغيير”.

وكانت حكومة دبي أفادت في وقت سابق بأنه تم التعامل “مع حادث محدود نتيجة سقوط شظية ناجمة عن عملية اعتراض ناجحة للدفاعات الجوية”.

وأفاد شاهد عيان وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجار قوي وتصاعد سحب الدخان.

وكانت الحكومة أعلنت سابقا تعليق العمليات في المطار بعد اعتراض في الأجواء فوقه.

وقالت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “من أجل سلامة المسافرين والعاملين وأطقم شركات الطيران، تم تعليق العمليات بشكل مؤقت في مطار دبي الدولي”.

وكتبت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على إكس “تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران”، دون تحديد أهداف الهجمات.

وأظهر موقع “فلايت ردارا 24” لتتبع حركة الطيران، طائرات تحلّق دائريا فوق المطار في نمط انتظار واضح.

وكانت خطوط الإمارات قد أعلنت في منشور على إكس تم حذفه في وقت لاحق عن تعليق جميع الرحلات من وإلى دبي حتى إشعار آخر، لكنها قالت لاحقا إنها استأنفت العمليات.

واستؤنفت الإثنين رحلات جوية محدودة من مطار دبي، وذلك رغم الهجمات اليومية بطائرات مسيّرة على أهداف في دولة الإمارات.

والسبت الماضي أُصيب أربعة من موظفي مطار دبي وتضررت إحدى صالاته في اليوم الأول من الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وقالت مطارات دبي حينها إن الحادث “تم احتواؤه بسرعة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

كما استهدفت هجمات إيرانية مطار أبوظبي ومشروع نخلة جميرا الفاخر وفندق برج العرب، بينما تسبب حطام طائرة مسيّرة في اندلاع حريق في القنصلية الأميركية في دبي الثلاثاء.

