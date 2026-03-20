مفاوضون أمريكيون وأوكرانيون يجتمعون في ميامي غدا السبت

كييف 20 مارس آذار (رويترز) – قال مصدر مطلع إن مفاوضين أمريكيين وأوكرانيين سيعقدون محادثات في ميامي غدا السبت، واصفا هذه الخطوة بأنها قد تمهد الطريق لعقد اجتماع آخر بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأخبر زيلينسكي الصحفيين اليوم الجمعة بأن فرق عمل أوكرانية وأمريكية ستواصل العمل على الوثائق الثنائية بين كييف وواشنطن، وستناقش صفقة شاملة للطائرات المسيرة خلال الاجتماع الذي سيُعقد مطلع الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن أوكرانيا، التى تسعى إلى الاستفادة من خبرتها في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة الروسية، تعمل أيضا على وضع اللمسات النهائية على اتفاقات مع ثماني دول في الشرق الأوسط، في وقت تتصاعد فيه الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

* خبراء أوكرانيون في مجال الطائرات المسيرة

قال زيلينسكي للصحفيين إن كييف أوفدت 228 خبيرا لمساعدة دول في الشرق الأوسط على التصدي للطائرات المسيرة، وإنها تعمل مع قادة في المنطقة لتوقيع “اتفاقات مهمة”، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.

وكان من المقرر في البداية أن تضم المحادثات مفاوضين من روسيا وأن تعقد في أبوظبي، مع التركيز على التوصل إلى تسوية للحرب المستمرة منذ أربعة أعوام، والتي اندلعت إثر الغزو الروسي الشامل في فبراير شباط 2022.

غير أن الاجتماع الثلاثي في الإمارات تأجل بعد اندلاع الصراع مع إيران في 28 فبراير شباط.

ولم يصدر البيت الأبيض تعليقا حتى الآن بشأن الاجتماع المقرر غدا السبت.

* ويتكوف وكوشنر يقودان الفريق الأمريكي

قال المصدر إن فريق التفاوض الأمريكي سيقوده المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر ترامب.

وأخبر زيلينسكي الصحفيين بأن الوفد الأوكراني سيضم مدير مكتبه كيريلو بودانوف ونائبه سيرهي كيسليتسيا إضافة إلى دافيد أراخاميا رئيس الهيئة البرلمانية للحزب الحاكم.

وأجرت أوكرانيا وروسيا هذا العام جولتين من المحادثات بوساطة أمريكية في الإمارات، كما عقدتا جولة أخرى في جنيف الشهر الماضي.

وقال المصدر إن أوكرانيا عبرت للمسؤولين الأمريكيين عن قلقها البالغ إزاء تحركات واشنطن الرامية إلى رفع مؤقت للعقوبات المفروضة على مبيعات النفط الروسية، في وقت قفزت فيه أسعار النفط خلال الحرب مع إيران، مضيفا أن روسيا حققت مكاسب بنحو 10 مليارات دولار في الأسابيع الأولى من الصراع.

وأضاف المصدر أن كييف حريصة أيضا على مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية رغم تركيز واشنطن على الشرق الأوسط، وفي ظل ما تعتبره “لحظة من الضبابية الكاملة”.

وذكر المصدر “كانت هناك بعض الاضطرابات في بداية العملية (الإيرانية)، لكن تسنى معالجتها، ولم نلحظ أي قرارات كبيرة بإعادة توجيه المخزونات الحالية أو تعليق الإمدادات.”

وأضاف أن أوكرانيا طالبت منذ فترة طويلة بمزيد من صواريخ باك-3 لمنظومات باتريوت الدفاعية التابعة لها، وأن مخزونها منها يتناقص.

ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون مجددا في كييف الأسبوع المقبل، في ثالث اجتماع لصندوق الاستثمار لإعادة الإعمار بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، الذي يستهدف إقرار أول مشروع استثماري مشترك بحلول نهاية مارس آذار.

(إعداد أميرة زهران ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير)